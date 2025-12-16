Santiago Montiel gana el Premio Puskás tras una chilena

Santiago Montiel, jugador de Independiente de Avellaneda, fue galardonado con el Premio Puskás 2025 de la FIFA al mejor gol del año, gracias a una chilena memorable.

El tanto fue convertido en mayo, durante un partido del Apertura 2025 ante Independiente Rivadavia, cuando Montiel sorprendió con una acrobática definición desde fuera del área tras un rechazo defensivo en un tiro de esquina.

La jugada selló el triunfo del “Rojo” y se convirtió en una de las imágenes más virales de la temporada.

Santiago Montiel, ganador del premio Puskas de la FIFA al mejor gol del año 🔥



¡Felicitaciones, Monti!#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/7hQ0HlKivm — C. A. Independiente (@Independiente) December 16, 2025

Un gol que no se piensa, se ejecuta

“Fue instinto puro, no lo pensé”, dijo Montiel tras recibir el reconocimiento. La pirueta, ejecutada con precisión y potencia, fue clave para que Independiente avanzara a los cuartos de final del torneo.

Argentina vuelve a brillar en el Puskás

Con este premio, Montiel se convierte en el tercer argentino en ganar el galardón, tras Erik Lamela y Alejandro Garnacho.

A diferencia de ellos, su gol fue anotado en la Liga argentina.

Reconocimiento de la FIFA

El anuncio fue realizado por Arsène Wenger en la antesala de la gala de los Premios The Best 2025, celebrada en Qatar.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la acción al señalar que la chilena de Montiel “demostró una técnica y una habilidad extraordinarias, dignas de este honor”.

A sus 25 años, Montiel cerró la temporada con tres goles y tres asistencias.

