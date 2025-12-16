Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
santiago_montiel_puskas_ae1a1126c8
Deportes

Santiago Montiel gana el Premio Puskás tras una chilena

El argentino Santiago Montiel fue reconocido por la FIFA con el Premio Puskás 2025 gracias a una espectacular chilena desde fuera del área con Independiente

  • 16
  • Diciembre
    2025

Santiago Montiel, jugador de Independiente de Avellaneda, fue galardonado con el Premio Puskás 2025 de la FIFA al mejor gol del año, gracias a una chilena memorable.

El tanto fue convertido en mayo, durante un partido del Apertura 2025 ante Independiente Rivadavia, cuando Montiel sorprendió con una acrobática definición desde fuera del área tras un rechazo defensivo en un tiro de esquina.

La jugada selló el triunfo del “Rojo” y se convirtió en una de las imágenes más virales de la temporada.

Un gol que no se piensa, se ejecuta

“Fue instinto puro, no lo pensé”, dijo Montiel tras recibir el reconocimiento. La pirueta, ejecutada con precisión y potencia, fue clave para que Independiente avanzara a los cuartos de final del torneo.

Argentina vuelve a brillar en el Puskás

Con este premio, Montiel se convierte en el tercer argentino en ganar el galardón, tras Erik Lamela y Alejandro Garnacho.

A diferencia de ellos, su gol fue anotado en la Liga argentina.

Reconocimiento de la FIFA

El anuncio fue realizado por Arsène Wenger en la antesala de la gala de los Premios The Best 2025, celebrada en Qatar.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la acción al señalar que la chilena de Montiel “demostró una técnica y una habilidad extraordinarias, dignas de este honor”.

A sus 25 años, Montiel cerró la temporada con tres goles y tres asistencias.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

643a0244_1723_489a_b338_bca7def01ff5_49a5f22f56
Monterrey y Canadá fortalecen lazos rumbo al Mundial 2026
fifa_727_millones_505b12407a
FIFA repartirá $727 mdd a selecciones del Mundial 2026
cnne_1084086_infantino_presenta_formula_para_mundial_cada_dos_anos_020e241664
FIFA baja precios y ofrecerá boletos de 60 dólares para 2026
publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×