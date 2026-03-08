Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
estadio_camp_nou_f728cd661a
Deportes

FIFA revisará sedes para la Copa del Mundo 2030

Con esta visita, se busca conocer los preparativos para el evento mundialista, debido a que el proceso de selección de las ciudades aún continúa abierto

  • 08
  • Marzo
    2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) revisará a partir de este lunes las sedes previstas para la Copa del Mundo 2030, la cual organizará España, Portugal y Marruecos.

Una delegación de la federación estará en España para revisar durante dos semanas cada una de las sedes junto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La visita tiene como objetivo conocer de cerca los preparativos para el evento mundialista, debido a que el proceso de selección de las ciudades aún continúa abierto.

¿Que ciudades podrían ser elegidas como sedes mundialistas?

En la candidatura presentada ante FIFA para organizar la competición, aparecían estadios como:

  • Anoeta, San Sebastián
  • Camp Nou, Barcelona
  • Gran Canaria, Las Palmas
  • La Cartuja, Sevilla
  • La Rosaleda, Málaga
  • Metropolitano, Madrid
  • Nueva Romareda, Zaragoza
  • RCDE Stadium, Barcelona
  • Riazor, A Coruña
  • San Mamés, Bilbao
  • Santiago Bernabéu, Madrid

El presidente de la Real Federación Española, Rafael Louzán, recibirá a la delegación en Madrid. Esta última tiene agendado que después de la ciudad española, se dirigirá a Portugal y Marruecos para establecer una decsión.

En la próxima Copa del Mundo 2030 se llevarán a cabo los partidos de inauguración en Paraguay, sede de la Conmebol, Argentina y Uruguay, con motivo al centenario de la primera edición del torneo, que se jugó en 1930 en Montevideo


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Heimo_Schirgi_89e08a4ed3
El Mundial es demasiado grande para posponerlo: FIFA
Seleccion_Irak_5b4751104a
SRE facilita visado a seleccionados de Irak para el Repechaje
seleccion_bolivia_convocatoria_830d7b577a
Bolivia anuncia convocatoria para repechaje rumbo al Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

2b1104e9_62cf_4f32_acf5_57697270feba_c276040ea4
Sin daños en el Tec Saltillo tras marchas del 8M
AP_26069075259303_d066301ce5
México cae 5-3 ante EUA en el Clásico Mundial de Beisbol
dthsh_c7fcbf255a
Implementa Monterrey doble sentido temporal en calle Villagrán 
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
Waldo_Fernandez_6a5b3a09ec
Otorgará Waldo Fernández el perdón a Karina 'N'
publicidad
×