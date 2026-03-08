FIFA revisará sedes para la Copa del Mundo 2030

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) revisará a partir de este lunes las sedes previstas para la Copa del Mundo 2030, la cual organizará España, Portugal y Marruecos.

Una delegación de la federación estará en España para revisar durante dos semanas cada una de las sedes junto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La visita tiene como objetivo conocer de cerca los preparativos para el evento mundialista, debido a que el proceso de selección de las ciudades aún continúa abierto.

¿Que ciudades podrían ser elegidas como sedes mundialistas?

En la candidatura presentada ante FIFA para organizar la competición, aparecían estadios como:

Anoeta, San Sebastián

Camp Nou, Barcelona

Gran Canaria, Las Palmas

La Cartuja, Sevilla

La Rosaleda, Málaga

Metropolitano, Madrid

Nueva Romareda, Zaragoza

RCDE Stadium, Barcelona

Riazor, A Coruña

San Mamés, Bilbao

Santiago Bernabéu, Madrid

El presidente de la Real Federación Española, Rafael Louzán, recibirá a la delegación en Madrid. Esta última tiene agendado que después de la ciudad española, se dirigirá a Portugal y Marruecos para establecer una decsión.

En la próxima Copa del Mundo 2030 se llevarán a cabo los partidos de inauguración en Paraguay, sede de la Conmebol, Argentina y Uruguay, con motivo al centenario de la primera edición del torneo, que se jugó en 1930 en Montevideo.

