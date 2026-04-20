Carla Leite deja Casademont y se marcha a la WNBA

La jugadora francesa Carla Leite ha puesto fin a su etapa con el Casademont Zaragoza para incorporarse a la WNBA, donde se unirá esta misma semana al ‘training camp’ del Portland Fire.

El club aragonés informó este lunes, a través de un comunicado, que la salida de la base se produce a petición de la propia jugadora y tras el pago de su cláusula de rescisión.

Salida tras un gran rendimiento

El anuncio se da apenas un día después de que Leite firmara una destacada actuación en la victoria del conjunto zaragozano ante el Spar Girona (66-63), donde registró 20 puntos, 6 asistencias y una valoración de 20.

Ese triunfo permitió al Casademont Zaragoza asegurar el tercer puesto en la Euroliga Femenina, consolidando una temporada de alto nivel para el equipo.

Trayectoria en ascenso

Formada en el Tarbes Gespe Bigorre, Leite llegó a Zaragoza en junio de 2025, tras haber tenido ya experiencia en la WNBA con las Golden State Valkyries.

Además, la joven base fue reconocida como Jugadora Más Valiosa (MVP) de la Eurocopa Femenina 2024-2025, lo que consolidó su proyección internacional.

El club aragonés agradeció la aportación de la jugadora durante su paso por el equipo: “Desde Casademont Zaragoza agradecemos a Carla su entrega y profesionalidad y le deseamos suerte y éxitos en su nueva andadura deportiva”, señaló la entidad en su comunicado.

Con su salida, Leite inicia una nueva etapa en el baloncesto estadounidense, reafirmando su crecimiento como una de las jóvenes promesas europeas del deporte.

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