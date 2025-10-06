Cerrar X
Deportes

Germán Berterame levanta la mano rumbo al Mundial 2026

Con 8 goles en 12 partidos, el delantero de Rayados buscará ganarse un lugar en el Tri para los amistosos ante Colombia y Ecuador

  • 06
  • Octubre
    2025

A menos de 250 días del inicio del Mundial 2026, los futbolistas buscan dar lo mejor de sí para ser llamados al torneo de selecciones más importante de todos, y Germán Berterame lo sabe.

Pues, el delantero de Rayados lleva 8 goles en 12 juegos de la Liga MX, siendo esta su mejor cifra desde su llegada al país para el Atlético de San Luis en el Apertura 2019.

En el presente torneo, el naturalizado mexicano ha jugado todos los encuentros con "La Raya", de los cuales solo se ha perdido 24 minutos.

Con esto, no es descabellado imaginar que Berterame le quite el puesto en el ataque de la Selección Mexicana al jugador del Milan, quien de poco a poco se está convirtiendo en un jugador clave en el frente rossonero.

La decisión de quién será el titular está en un veremos, pues tanto Berterame como Santiago Giménez fueron convocados para los amistosos contra Colombia y Ecuador, que se disputarán el 11 y 14 de octubre respectivamente, siendo esta la segunda que Javier Aguirre convoca a Germán Berterame de manera consecutiva.

Si bien el debate está entre si el "Vasco" debe jugar con Raúl Jiménez como único nueve o acompañado por Santi en el ataque, ahora la pregunta es si "El Bebote" será titular en los amistosos o Bertereme recibirá la oportunidad de salir como titular.

El atacante del Monterrey no había sido convocado al Tri desde octubre 2024, su primer llamado, hasta que volvió el pasado septiembre, donde en total jugó 91 minutos ante Japón y Corea del Sur sin gol. En total suma 114 minutos con selección nacional sin contribución de gol.


