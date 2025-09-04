Giorgio Armani, una vida marcada por la moda y el deporte

Giorgio Armani, fallecido este jueves a los 91 años, no solo será recordado como el ‘rey’ de la moda italiana, sino también como un apasionado del deporte, al que dedicó una parte importante de su trayectoria.

Con visión innovadora, supo unir la estética de la alta costura con la competitividad de las canchas.

Italia y los Juegos Olímpicos, vestidos por Armani

El creador milanés también fue protagonista en el futbol internacional. Desde 2019 vistió a la selección italiana, a la que acompañó en su histórico triunfo en la Eurocopa 2021, pero su relación con la Azzurra se remontaba décadas atrás, pues ya había diseñado su uniforme en el Mundial de 1994.

Además, Armani dejó su sello en el olimpismo, fue responsable de la indumentaria de la delegación italiana en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024.

Cabe señalar que Italia volverá a portar su marca en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

Futbol italiano con estilo Armani

El diseñador también se adentró en la Serie A. Desde 2022, el Napoli vistió su marca EA7, etapa en la que conquistó dos títulos de liga.

Tras conocerse su fallecimiento, el presidente Aurelio De Laurentiis lo recordó como “un amigo y un aliado del club”.

Más recientemente, Armani firmó un acuerdo con la Juventus para vestir a sus jugadores fuera del campo en las temporadas 2025-26 y 2026-27.

Armani fue un trabajador incansable, fiel a su filosofía de estilo sobrio y elegante. Su capacidad para vincular la moda con el deporte lo convirtió en un pionero en este ámbito.

A su partida, deja un legado que trasciende las pasarelas y perdura también en la historia deportiva de Italia.

