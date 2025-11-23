Gotham FC vence 1-0 y frustra sueño del Spirit en la NWSL

El Washington Spirit, donde milita la mexicana Rebeca Bernal, cayó 1-0 ante el Gotham FC en la final de la National Women’s Soccer League (NWSL) 2025, disputada en el PayPal Park de San José, California.

Con el triunfo, el conjunto neoyorquino recuperó el título que había conseguido por última vez en 2023.

Pese a llegar como segundo mejor del torneo y firmar una campaña sólida, el Spirit no logró imponer condiciones ante un Gotham FC que clasificó en octavo lugar y venía de eliminar al Orlando Pride, equipo de la también mexicana Jacqueline Ovalle, en semifinales.

El partido inició con intensidad. Apenas al minuto 4, la española Esther González, campeona del mundo en 2023, anotó el que parecía ser el primer gol del encuentro, pero la jugada fue anulada por fuera de lugar.

A partir de ahí, el choque se volvió trabado, con constantes faltas, pocos espacios y escasas aproximaciones claras. El primer tiempo concluyó 0-0.

En la segunda parte, el ritmo aumentó. Washington tuvo una oportunidad importante cuando la colombiana Leicy Santos falló frente al arco tras un elegante pase de tacón de Croix Bethune.

Gotham respondió con un intento de volea de González que salió desviado.

La jugada decisiva llegó con una acción individual de la brasileña Bruna Santos Nhaia, quien eludió a la defensa con una bicicleta y asistió desde la media luna a Rose Lavelle. La estadounidense conectó un potente disparo que superó a la portera Aubrey Kingsbury y definió el 1-0 final.

Rebeca Bernal, pilar en la zaga del Spirit, tuvo un desempeño sólido distribuyendo el balón, aunque el equipo dirigido por Adrian González careció de claridad ofensiva y no logró generar peligro real.

Comentarios