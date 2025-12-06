Michael Jordan desafía a NASCAR en juicio antimonopolio

Michael Jordan subió al estrado en el histórico juicio antimonopolio contra NASCAR y aseguró que su equipo no tuvo otra opción más que acudir a los tribunales para forzar cambios en un sistema que, afirma, afecta a los equipos y a los pilotos que arriesgan su vida en cada carrera.

“Alguien tenía que dar un paso adelante”

Durante una hora de testimonio ante una sala llena, Jordan explicó que su equipo, 23XI, se unió a Front Row Motorsports para enfrentar a la principal serie de carreras automovilísticas del país.

Dijo haber visto cómo propietarios con décadas en el deporte eran intimidados.

“Yo era nuevo, no tenía miedo. Sentí que podía desafiar a NASCAR en su totalidad”, declaró ante el jurado.

La declaración de Jordan siguió al testimonio de Heather Gibbs, nuera del dueño del equipo Joe Gibbs, quien relató el caos que generó una ventana de seis horas para firmar una extensión de contratos de fletamento, documentos esenciales para asegurar ingresos y participación en las 38 carreras de la temporada.

Gibbs comparó la presión con “tener un arma en la cabeza”: si los equipos no firmaban, quedaban sin nada.

El sistema en disputa

Los contratos de fletamento, similares a un modelo de franquicia, garantizan un lugar en cada carrera y un pago definido.

Pero cuando NASCAR rechazó hacer permanentes estos acuerdos y obligó a firmar una extensión de 112 páginas en un corto plazo, solo 23XI y Front Row se negaron, optando por presentar una demanda por monopolio.

23XI es copropiedad de Jordan y del piloto Denny Hamlin, mientras que Front Row pertenece al empresario Bob Jenkins.

Jordan reveló que su equipo compró una tercera carta por 28 millones de dólares a finales de 2024, pese a la incertidumbre contractual.

“Me encanta ganar”, dijo, explicando que Hamlin lo convenció de que un tercer conductor aumentaría las posibilidades de éxito.

Comparaciones con la NBA

Jordan señaló que el modelo de NASCAR es cerrado y poco flexible, contrario al de la NBA, donde los jugadores reciben cerca de la mitad de los ingresos totales, un sistema que considera más justo.

El juicio continúa mientras los equipos buscan demostrar que NASCAR opera como un monopolio que limita la competencia y perjudica a quienes sostienen el espectáculo en la pista.

