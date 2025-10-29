Cerrar X
deportes_son_99f86b7482
Deportes

Heung-Min Son: el segundo jugador mejor pagado de la MLS

El delantero de Los Angeles FC percibe $10,3 millones de salario y $11,1 millones en compensación total, solo detrás de Lionel Messi en la liga

  • 29
  • Octubre
    2025

La flamante contratación de Los Angeles FC, Heung-Min Son, sabe lo que vale y es por eso que encabeza la lista de los jugadores mejor pagados de la MLS, solo detrás de Lionel Messi.

Y es que "el Pana Son", tras su llegada al club angelino el pasado agosto después de pasar 10 años con el Tottenham, firmó un contrato con el que percibe un salario de $10,3 millones de dólares y una compensación total de $11,1 millones, colocándose como el segundo mejor pagado de la liga.

Únicamente, el astro argentino, Lionel Messi, se encuentra por encima de él, pues recibe un salario de $12 millones de dólares y tiene una compensación total de $20,4 millones con el Inter Miami.

Estas cifras cubren lo que Messi recibe de su contrato inicial con la MLS, que se extiende hasta la temporada 2025, incluyendo cualquier bono de marketing y honorarios de agentes. No toman en cuenta ningún acuerdo adicional con el equipo o sus afiliados, ni los bonos por rendimiento.

Además, apenas la semana pasada las "Garzas" anunciaron la renovación del argentino hasta 2028.

El mediocampista argentino Rodrigo De Paul, compañero de Messi en Miami, tiene un salario de $1,5 millones de dólares y una compensación total de 3,6 millones.

Otras incorporaciones notables durante el mercado de verano 

  1. Hirving “Chucky” Lozano – $6 millones
  2. Jonathan Bamba – 5 millones
  3. Wilfried Zaha – $2,6 millones
  4. Wessam Abou Ali – $1,8 millones
  5. Thomas Müller – 1,2 millones de dólares
  6. Milan Iloski – $500,000 dólares

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25302580087364_1_4af8320bbd
McCaffrey y Harbaugh nominados al premio Salute to Service de NFL
deportes_nba_arrestos_apuestas_ilegales_58da099dec
NBA revisa sus normas tras arrestos por apuestas ilegales
fifa_pro_messi_cristiano_ronaldo_dda9af7b8c
Incluyen a Messi y Cristiano en finalistas del FIFPRO World 11
publicidad

Últimas Noticias

inter_guardia_nacional_fe0ba190a7
Trump ordena crear fuerzas de reacción rápida para disturbios
AP_25304009471942_a0a693cc53
Lanús vence a la U de Chile y va a la final de la Sudamericana
menores_albergue_cdmx_6f6245eee4
Rescatan a 80 menores de albergue por abuso y explotación
publicidad

Más Vistas

FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×