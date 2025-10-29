Heung-Min Son: el segundo jugador mejor pagado de la MLS

La flamante contratación de Los Angeles FC, Heung-Min Son, sabe lo que vale y es por eso que encabeza la lista de los jugadores mejor pagados de la MLS, solo detrás de Lionel Messi.

Y es que "el Pana Son", tras su llegada al club angelino el pasado agosto después de pasar 10 años con el Tottenham, firmó un contrato con el que percibe un salario de $10,3 millones de dólares y una compensación total de $11,1 millones, colocándose como el segundo mejor pagado de la liga.

Únicamente, el astro argentino, Lionel Messi, se encuentra por encima de él, pues recibe un salario de $12 millones de dólares y tiene una compensación total de $20,4 millones con el Inter Miami.

Estas cifras cubren lo que Messi recibe de su contrato inicial con la MLS, que se extiende hasta la temporada 2025, incluyendo cualquier bono de marketing y honorarios de agentes. No toman en cuenta ningún acuerdo adicional con el equipo o sus afiliados, ni los bonos por rendimiento.

Además, apenas la semana pasada las "Garzas" anunciaron la renovación del argentino hasta 2028.

El mediocampista argentino Rodrigo De Paul, compañero de Messi en Miami, tiene un salario de $1,5 millones de dólares y una compensación total de 3,6 millones.

Otras incorporaciones notables durante el mercado de verano

Hirving “Chucky” Lozano – $6 millones Jonathan Bamba – 5 millones Wilfried Zaha – $2,6 millones Wessam Abou Ali – $1,8 millones Thomas Müller – 1,2 millones de dólares Milan Iloski – $500,000 dólares

