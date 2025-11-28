Cerrar X
Deportes

Reunirá a las nuevas generaciones del ajedrez, en Saltillo

El 6 de diciembre se realizará la Copa COLAM de Ajedrez 2025, torneo que se consolida como uno de los eventos juveniles y escolares más dinámicos de la región

  • 28
  • Noviembre
    2025

El próximo sábado 6 de diciembre, el High School COLAM será sede de la Copa COLAM de Ajedrez 2025, un torneo que se consolida como uno de los eventos juveniles y escolares más dinámicos de la región.

Con la participación de jugadores desde categoría Sub-08 hasta la categoría Libre válida para ELO FIDE, el certamen forma parte del circuito de la Liga Construajedrez y busca fomentar la competencia sana, el desarrollo académico y el pensamiento estratégico en niños y jóvenes.

La inauguración está programada para las 09:40 horas, mientras que las partidas iniciarán a las 10:00 horas, conforme a la agenda oficial del evento.

De acuerdo con la convocatoria oficial, los participantes se agruparán de acuerdo con su edad y rating (Liga, Nacional o FIDE, el más alto): Guardianes Sub-08 (2017, 2018 y menores — hasta 1499), Guerreros Sub-10 (2015, 2016 y menores — hasta 1549), Gladiadores Sub-12 (2013, 2014 y menores — hasta 1599), Espartanos Oro Sub-14 (2011, 2012 y menores — hasta 1649), Espartanos Diamante Libre (sin restricción de rating, válido para ELO FIDE).

El torneo se jugará bajo el formato suizo a cinco rondas, con un ritmo de juego de 10 minutos + 5 segundos de incremento por jugador.

El pareo se realizará mediante Swiss Manager y el desempate será por encuentro directo, buchholz, sonneborn–berger, sistema arranz y edad.


Comentarios

Etiquetas:
