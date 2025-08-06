Cerrar X
deportes_son_lafc_54927f3147
Deportes

Heung-Min Son es presentado oficialmente con Los Angeles FC

El delantero surcoreano, ex Tottenham, fue presentado por Los Angeles FC tras una charla persuasiva de su gerente general

  • 06
  • Agosto
    2025

Heung-min Son fue presentado oficialmente este miércoles como nuevo refuerzo de Los Angeles FC, procedente del Tottenham Hotspur.

El delantero surcoreano de 33 años ya se encontraba en la ciudad, pues estuvo presente en el BMO Stadium para ver el partido de su nuevo club contra Tigres, por la Jornada 3 de la fase uno de Leagues Cup 2025.

"Sonny" tuvo pretendientes de todo el mundo después de anunciar su salida de los Spurs.

Durante la rueda de prensa de su presentación, el surcoreano dijo que la decisión de unirse a los "Angelinos" inicialmente no fue obvia, pero este fue convencido de mudarse a la MLS por el gerente general de LAFC, John Thorrington, después de venderle la ambición del club de convertirse en una marca internacional y el equipo más exitoso de América del Norte.

"Si soy honesto, no fue mi primera opción. Pero desde la primera llamada, cuando hablé con John después de que terminó la temporada, él simplemente cambió mi mente. Cambió mi corazón. Cambió mi cerebro. Me mostró el destino donde debería estar. Ahora mismo, estoy aquí. Estoy más que feliz", dijo Son.

Además, también bromeó sobre la persuasión agresiva del portero Hugo Lloris, con quien compartió vestuario en el Tottenham, para su llegada a LAFC.

Actualmente, Son es el deportista más popular de Corea del Sur, y es ampliamente considerado como el mejor futbolista asiático de la historia. 

En la presentación del delantero también estuvo presente la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, el cónsul general de Corea del Sur, varios políticos adicionales, decenas de periodistas surcoreanos y aficionados que cantaron y tocaron tambores.

Ni el club ni el jugador fijaron una fecha para su debut con LAFC, pero podría ser este mes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_1fa8f5cefe
Tigres oficializa fichaje de Marco Farfán para el Apertura 2025
Whats_App_Image_2025_08_05_at_10_55_47_PM_76a76b6bcb
Tigres pierde 2-1 ante LAFC y su clasificación está en riesgo
dfhdfs_5d51f735ab
Tigres suma un nuevo refuerzo para la Leagues Cup
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_07_at_9_13_12_PM_877a482e09
Sofocan incendio forestal en sierra de Villaldama
Whats_App_Image_2025_08_07_at_8_37_04_PM_4923d19ed4
Reconocen ahorro con Ruta Estudiantil gratuita en Ramos Arizpe
nl_contaminacion_41dc62445f
Siente el 40% mejoría en calidad del aire en urbe regia
publicidad

Más Vistas

estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
publicidad
×