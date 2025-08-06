Heung-Min Son es presentado oficialmente con Los Angeles FC

Heung-min Son fue presentado oficialmente este miércoles como nuevo refuerzo de Los Angeles FC, procedente del Tottenham Hotspur.

El delantero surcoreano de 33 años ya se encontraba en la ciudad, pues estuvo presente en el BMO Stadium para ver el partido de su nuevo club contra Tigres, por la Jornada 3 de la fase uno de Leagues Cup 2025.

Son Heung-min has arrived in Los Angeles and is at the LAFC-Tigres match 👀



(via @FavianRenkel) pic.twitter.com/dU14kUt4SR — ESPN FC (@ESPNFC) August 6, 2025

"Sonny" tuvo pretendientes de todo el mundo después de anunciar su salida de los Spurs.

Durante la rueda de prensa de su presentación, el surcoreano dijo que la decisión de unirse a los "Angelinos" inicialmente no fue obvia, pero este fue convencido de mudarse a la MLS por el gerente general de LAFC, John Thorrington, después de venderle la ambición del club de convertirse en una marca internacional y el equipo más exitoso de América del Norte.

"Si soy honesto, no fue mi primera opción. Pero desde la primera llamada, cuando hablé con John después de que terminó la temporada, él simplemente cambió mi mente. Cambió mi corazón. Cambió mi cerebro. Me mostró el destino donde debería estar. Ahora mismo, estoy aquí. Estoy más que feliz", dijo Son.

Son Heung-Min Introductory Press Conference https://t.co/i9PKM5ASax — LAFC (@LAFC) August 6, 2025

Además, también bromeó sobre la persuasión agresiva del portero Hugo Lloris, con quien compartió vestuario en el Tottenham, para su llegada a LAFC.

Actualmente, Son es el deportista más popular de Corea del Sur, y es ampliamente considerado como el mejor futbolista asiático de la historia.

En la presentación del delantero también estuvo presente la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, el cónsul general de Corea del Sur, varios políticos adicionales, decenas de periodistas surcoreanos y aficionados que cantaron y tocaron tambores.

Ni el club ni el jugador fijaron una fecha para su debut con LAFC, pero podría ser este mes.

Comentarios