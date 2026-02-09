Podcast
Finanzas

Wall Street abre mixto; en espera de resultados de empleo

Ante la falta de estos datos sobre el sector en Estados Unidos, las compañías pertenecientes al sector tecnológico sufrieron pérdidas durante la apertura

  • 09
  • Febrero
    2026

Este inició de semana arrancó mixto para Wall Street, en la esperaba los nuevos datos de empleo en el mercado de Estados Unidos.

Así abrieron las acciones en Wall Street

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia EFE, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.37% hasta 49,928 unidades
  • S&P 500: sube 0.02% hasta 6,933 unidades
  • Nasdaq: sube 0.18% hasta 23,073 unidades

Aunque el principal indicador de las empresas industriales alcanzará un máximo histórico hace unos días, los inversionistas continúan pendientes del informe de empleo que proporcionará el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

El informe estaba previsto para el pasado viernes, pero se pospuso por el cierre parcial del Gobierno.

Sector tecnológico sufre perdidas

Ante este panorama, compañías pertenecientes al sector tecnológico sufrieron pérdidas durante la apertura de este día.

intel.jpg

Mientras que Micron e Intel retrocedieron en sus acciones alrededor del 3%, Oracle subió hasta un 8% y Nvidia ganaba 3%.

oracle.jpg

El informe del índice de precios al consumidor de enero, que también se retrasó por el cierre del Gobierno, por lo que se estima que se publique hasta el termino de esta semana.

Aprueba presupuesto para poner fin de cierre parcial en EUA

La Cámara Baja de Estados Unidos puso este martes fin al cierre del Gobierno Federal que empezó a aprobar diversos puntos del presupuesto para retomar las labores del ejercicio, excepto del Departamento de Seguridad Nacional

Ese departamento, encargado de gestionar la inmigración ilegal, solo recibirá de momento fondos hasta el próximo 13 de febrero, debido a las exigencias del Partido Demócrata.

capitolio-estados-unidos.jpg

La Cámara aprobó la medida por un estrecho margen de 217 a 214 votos, y ésta será enviada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dicho que está preparado para firmarla de inmediato.

Aquí te presentamos la nota completa: Aprueba presupuesto para poner fin de cierre parcial en EUA


