Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
estados_unidos_armenia_ae9f746999
Internacional

Estados Unidos y Armenia pactan acuerdo de uso de energía nuclear

El avión del vicepresidente de Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto de Zvartnots para ser recibido, junto con su familia, por las autoridades europeas

  • 09
  • Febrero
    2026

Estados Unidos y Armenia firmaron este lunes un acuerdo de cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear.

estados-unidos-armenia.jpg

En tanto, el primer ministro Nikol Pashinián y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance acordaron esta alianza energética para introducir diversas tecnologías.

“Este acuerdo abrirá un nuevo capítulo en la profundización de la alianza energética entre Armenia y Estados Unidos y contribuirá a la diversificación de los recursos energéticos de Armenia mediante la introducción de tecnologías seguras e innovadoras”, dijo Pashinián, según la agencia EFE.

Pashinián agradeció a Estados Unidos el “constante apoyo” en materia de seguridad nuclear y manifestó la disposición la cooperación en “áreas de vital importancia para ambos países”.

estados-unidos-armenia.jpg

El primer ministro agregó que todas las acciones que emprenden Ereván y Washington tienen como objetivo “la paz y la estabilidad” en la región.

Vance asegura que interés de inversiones en Armenia es "grande"

Esto sucedió durante la estadía del vicepresidente de Estados Unidos en Armenia, cuya justificación era supervisar la implementación del documento de paz firmado en agosto de 2025 entre Ereván y Bakú.

estados-unidos-armenia.jpg

El avión de Vance, acompañado por su mujer y sus hijos, aterrizó en el aeropuerto capitalino de Zvartnots, donde fue recibido por una nutrida delegación de autoridades armenias, informaron medios locales.

estados-unidos-armenia.jpg

Trump auspició en agosto en la Casa Blanca la firma de un acuerdo entre los líderes de Armenia y Azerbaiyán, países antagónicos desde hace más de tres décadas, donde su rivalidad quedó disuelta. 

La base del pacto es la creación de un corredor de tránsito llamado ‘Ruta de Trump para la Paz’, que conectará Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través de territorio armenio y en el que Estados Unidos obtuvo derechos exclusivos para desarrollarlo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

rusia_otan_b35c0b3971
Alertan que Rusia reforzará tropas cerca de la OTAN
secretario_trevilla_trejo_calibre_decomiso_eua_b4d592c271
Revelan que 78% de armas decomisadas provienen de Estados Unidos
exportacion_vehiculos_ligeros_mexico_cae_6b18252239
Exportaciones de vehículos ligeros crecen 2.3% en enero
publicidad

Últimas Noticias

images_b0bc17df9a
Asesinan a excoordinador operativo de la CES en Jiutepec
archivo_policia_tamaulipas_be771b4703
Refuerzan operativos en Ciudad Victoria para inhibir delitos
mundial_2030_5_mil_millones_euros_57f1defa01
Mundial 2030 dejará €5,000 millones a cada país sede
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×