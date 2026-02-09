Estados Unidos y Armenia pactan acuerdo de uso de energía nuclear

Estados Unidos y Armenia firmaron este lunes un acuerdo de cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear.

En tanto, el primer ministro Nikol Pashinián y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance acordaron esta alianza energética para introducir diversas tecnologías.

“Este acuerdo abrirá un nuevo capítulo en la profundización de la alianza energética entre Armenia y Estados Unidos y contribuirá a la diversificación de los recursos energéticos de Armenia mediante la introducción de tecnologías seguras e innovadoras”, dijo Pashinián, según la agencia EFE.

Pashinián agradeció a Estados Unidos el “constante apoyo” en materia de seguridad nuclear y manifestó la disposición la cooperación en “áreas de vital importancia para ambos países”.

El primer ministro agregó que todas las acciones que emprenden Ereván y Washington tienen como objetivo “la paz y la estabilidad” en la región.

Vance asegura que interés de inversiones en Armenia es "grande"

Esto sucedió durante la estadía del vicepresidente de Estados Unidos en Armenia, cuya justificación era supervisar la implementación del documento de paz firmado en agosto de 2025 entre Ereván y Bakú.

El avión de Vance, acompañado por su mujer y sus hijos, aterrizó en el aeropuerto capitalino de Zvartnots, donde fue recibido por una nutrida delegación de autoridades armenias, informaron medios locales.

Trump auspició en agosto en la Casa Blanca la firma de un acuerdo entre los líderes de Armenia y Azerbaiyán, países antagónicos desde hace más de tres décadas, donde su rivalidad quedó disuelta.

La base del pacto es la creación de un corredor de tránsito llamado ‘Ruta de Trump para la Paz’, que conectará Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través de territorio armenio y en el que Estados Unidos obtuvo derechos exclusivos para desarrollarlo.

Comentarios