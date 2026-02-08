Podcast
Nuevo León

Relación con Federación acelera proyectos en Nuevo León

El Gobernador Samuel García y la Presidenta Claudia Sheinbaum inauguraron en el municipio de García el Bachillerato No. 299 del CBETIS

  08
  Febrero
    2026

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó el trabajo conjunto, la visión y la coordinación que mantiene el Gobernador Samuel García con el Gobierno Federal, una relación que ha permitido avanzar en proyectos estratégicos de salud, educación, desarrollo social y movilidad en Nuevo León.

Visita presidencial con resultados concretos

En el marco de la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la entidad durante este fin de semana, Flores Serna señaló que la buena relación institucional entre ambos niveles de gobierno se refleja en beneficios tangibles para las y los neoleoneses.

“Cuando hay coordinación y respeto entre niveles de gobierno, los beneficios llegan directamente a la gente, como en este caso a las y los neoleoneses”, expresó.

Avances en educación, salud y vivienda

Como parte de la gira de trabajo, el Gobernador Samuel García y la Presidenta Claudia Sheinbaum inauguraron en el municipio de García el Bachillerato No. 299 del CBETIS, una obra que permitirá fortalecer la oferta educativa y ampliar las oportunidades para jóvenes en áreas tecnológicas y de innovación.

Posteriormente, en Santa Catarina, supervisaron las obras del Hospital General de Especialidades, que registra un avance del 12.4 por ciento y que contribuirá a reforzar la infraestructura de salud en beneficio de miles de familias.

Más tarde, en el municipio de Juárez, encabezaron la entrega de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en Nuevo León.

Proyectos estratégicos de alcance nacional

Flores Serna también resaltó las gestiones realizadas por el Gobernador para impulsar proyectos de mayor alcance nacional, como el Tren del Norte Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo, el cual fortalecerá la movilidad, el comercio y el desarrollo económico del estado.

“La gente de Nuevo León merece lo mejor y esta administración está llevando todos estos proyectos a que impacten de manera positiva en su calidad de vida”, manifestó.

Compromiso de largo plazo

El Secretario General de Gobierno reiteró que la administración estatal continuará trabajando de manera coordinada con la Federación para concretar proyectos que dejen un legado duradero en la entidad.

“Esta relación sólida y productiva es clave para que Nuevo León siga avanzando y continúe siendo punta lanza en todo. No vamos a quitar el dedo del renglón para que nuestro estado siga siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir”, mencionó el secretarió.


