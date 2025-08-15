Cerrar X
Inicia este sábado el Abierto GNP con el torneo Qualy

Se anticipa un alto nivel de competencia, porque esta fase contará con la participación de varias jugadoras ubicadas en el top 100 del ranking de la WTA

  • 15
  • Agosto
    2025

El Abierto GNP 2025 inicia este sábado con su torneo de clasificación en el Club Sonoma de Monterrey. En esta fase, las tenistas que buscan un lugar en el cuadro principal de la 17° edición del torneo de tenis más importante de México.

Se anticipa un alto nivel de competencia, porque esta fase contará con la participación de varias jugadoras ubicadas en el top 100 del ranking de la WTA. El nivel de juego se asemeja al de un torneo WTA 250, lo que promete emocionantes encuentros desde el primer día.

Jugadoras destacadas y duelos iniciales

Entre los nombres más notables se encuentra la neozelandesa Lulu Sun, finalista de la edición del año pasado y quien buscará su pase al cuadro principal enfrentándose a la estadounidense Lea Ma.

Lulu Sun

También sobresale la presencia de la canadiense Bianca Fernández, hermana de Leylah Fernández (bicampeona del torneo regio). A Bianca se le otorgó un wildcard y hará su debut contra la croata Antonia Ruzic.

Otra tenista que recibió un wildcard gracias a su participación en el torneo Prequaly es la mexicana Julia García. A sus 22 años, quien vuelve a tener la oportunidad de competir por un puesto en el cuadro principal y su primer rival será la canadiense Kayla Cross.

Otros enfrentamientos clave incluyen a la española Cristina Bucsa (número 91 del mundo) contra la búlgara Lia Kararancheva y a la francesa Leolia Jeanjean contra la checa Anna Siskova (número 58 de la WTA).

Julia García

La participante mejor sembrada en el torneo es Emma Navarro, número 11 en el ranking, le sigue Ekaterina Alexandrova, lugar 16 del mundo y Diana Shnaider, número 20 del top; completando un tridente de élite para el torneo regio.

La Qualy se jugará tanto el sábado como el domingo a partir de las 15:00 horas y otorgará cuatro boletos para el cuadro principal del Abierto GNP.


