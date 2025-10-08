Inicia la Copa Tigres Incomparables 2025 con más de 5,000 niños
Con 5,600 jóvenes en 410 equipos, inició el torneo nacional que reunirá talento infantil de México y Estados Unidos hasta el 12 de octubre
- 08
-
Octubre
2025
Con la participación de 5,600 niños y jóvenes de México y Estados Unidos, arrancó la primera edición de la Copa Tigres Incomparables 2025.
La inauguración se llevó a cabo en el Estadio Universitario, donde los 410 equipos se registraron, tomaron la foto oficial y convivieron con jugadores de Tigres y Tigres Femenil.
Organizado por MASSPORTMX y Club Tigres, el torneo reúne a participantes de 4 a 16 años en 20 categorías y cinco modalidades: Fut 5, Fut 7, Fut 9, Fut 11 y Femenil.
Los partidos se disputarán en 12 sedes del área metropolitana hasta el 12 de octubre.
Las finales se jugarán en la cancha del Estadio Universitario.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas