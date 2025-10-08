Cerrar X
Inicia la Copa Tigres Incomparables 2025 con más de 5,000 niños

Con 5,600 jóvenes en 410 equipos, inició el torneo nacional que reunirá talento infantil de México y Estados Unidos hasta el 12 de octubre

  • 08
  • Octubre
    2025

Con la participación de 5,600 niños y jóvenes de México y Estados Unidos, arrancó la primera edición de la Copa Tigres Incomparables 2025.

La inauguración se llevó a cabo en el Estadio Universitario, donde los 410 equipos se registraron, tomaron la foto oficial y convivieron con jugadores de Tigres y Tigres Femenil.

Organizado por MASSPORTMX y Club Tigres, el torneo reúne a participantes de 4 a 16 años en 20 categorías y cinco modalidades: Fut 5, Fut 7, Fut 9, Fut 11 y Femenil.

Los partidos se disputarán en 12 sedes del área metropolitana hasta el 12 de octubre.

Las finales se jugarán en la cancha del Estadio Universitario.


