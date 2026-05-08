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Internacional

Busca Líbano extender tregua con Israel en Washington

La próxima ronda de diálogo incluirá a representantes militares de ambos países y se realizará en un contexto marcado por la creciente violencia en la región.

  • 08
  • Mayo
    2026

El Gobierno del Líbano se prepara para una nueva ronda de negociaciones con Israel en Washington en medio del aumento de los ataques en la frontera y a pocos días de que expire el actual alto el fuego entre ambas partes.

El presidente libanés, Joseph Aoun, sostuvo este viernes una reunión con el jefe negociador del país, el exembajador Simon Karam, antes de su viaje a Estados Unidos para participar en los encuentros previstos los días 14 y 15 de mayo.

La Presidencia libanesa informó que Aoun entregó instrucciones a la delegación que participará en las conversaciones, las cuales buscarán extender la tregua impulsada con apoyo de Estados Unidos.

Washington albergará nueva ronda de negociaciones

La próxima ronda de diálogo incluirá a representantes militares de ambos países y se realizará en un contexto marcado por la creciente violencia en la región fronteriza.

El actual alto el fuego fue pactado tras semanas de enfrentamientos entre Israel y el grupo chií Hizbulá, aunque ambas partes se han acusado constantemente de violar la tregua.

En los últimos días, Israel intensificó sus operaciones en territorio libanés, incluyendo un ataque contra los suburbios de Beirut, considerado el primero en esa zona desde el inicio del cese de hostilidades hace tres semanas.

Según el Ejército israelí, el bombardeo mató a Ahmed Ghalib Balut, comandante de las Fuerzas Radwan, una unidad de élite de Hizbulá.

Aumentan ataques y víctimas en el sur del Líbano

Pese al acuerdo de alto el fuego, Israel ha mantenido bombardeos diarios en distintas regiones del sur del Líbano y ha ampliado el alcance de sus operaciones más allá del río Litani.

Tan solo este viernes, autoridades libanesas reportaron al menos ocho personas fallecidas en ataques registrados en las localidades de Toura y Sultaniyeh.

Por su parte, el Ejército israelí informó que tres de sus soldados resultaron heridos tras ataques con drones suicidas atribuidos a Hizbulá.

El grupo chií comenzó a lanzar ataques contra objetivos israelíes pocos días después de iniciada la tregua y ha incrementado sus operaciones durante la última semana.

El Ejército libanés realiza redadas en zonas de Hizbulá

Mientras continúan las negociaciones diplomáticas, el Gobierno libanés busca demostrar control interno sobre la seguridad en el país.

En días recientes, el Ejército realizó redadas en Dahye, un suburbio de Beirut considerado bastión de Hizbulá, donde arrestó a varias personas acusadas de disparar al aire durante un funeral relacionado con el movimiento chií.

Las acciones fueron interpretadas como una señal del compromiso del Estado libanés para limitar la presencia de armas fuera de las fuerzas oficiales.

Sin embargo, persisten los desacuerdos centrales del conflicto: Israel exige mayores garantías de seguridad y se niega a retirar completamente sus tropas del sur del Líbano, mientras Hizbulá rechaza desarmarse.

Las conversaciones en Washington también coincidirán con las negociaciones entre EUA e Irán, aliado clave de Hizbulá, un factor que podría influir directamente en el futuro de la tregua y la estabilidad en la región.


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