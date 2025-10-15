Cerrar X
Isaac del Toro gana el Giro del Veneto 2025; logra su victoria 16

Isaac del Toro, ciclista mexicano de 21 años, alcanzó este miércoles un hito histórico al conseguir su victoria número 16 de la temporada

Isaac del Toro, ciclista mexicano de 21 años originario de Baja California, alcanzó este miércoles un hito histórico al conseguir su victoria número 16 de la temporada tras imponerse en el Giro del Veneto 2025.

Con este triunfo, igualó un récord vigente desde 1972 y se consolidó entre los tres mejores del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La actuación de Del Toro en Italia lo colocó al nivel del legendario Eddy Merckx, quien en 1972 fijó la marca de 10 clásicas ganadas en una sola temporada.

Durante más de cinco décadas, ese registro se consideró inalcanzable en el ciclismo de ruta.

La estrategia del UAE Team Emirates fue determinante. A 45 kilómetros de la meta, el equipo comenzó a controlar el pelotón, y el momento decisivo llegó en la subida de Torricelle, a 10 kilómetros del final.

Ahí, Del Toro lanzó un potente sprint que lo separó del francés Romain Gregoire y del resto de sus rivales, manteniendo una ventaja de más de 20 segundos hasta la meta. Detuvo el cronómetro en 03:24:29 y aseguró una victoria contundente en territorio italiano.

Con 38 participaciones destacadas a lo largo de la temporada, Del Toro ha superado a numerosos competidores europeos, consolidando su presencia en el top 10 mundial y subrayando el crecimiento del ciclismo mexicano a nivel internacional.

En esta edición, también participaron los mexicanos Jesús Chaparro y David Ruvalcaba con el equipo Petrolike, aunque sin lograr podio.

Aun así, la presencia nacional en una de las pruebas más tradicionales del calendario europeo resalta la evolución del ciclismo mexicano.

Este triunfo convierte a Del Toro en el mexicano con más victorias en el Giro del Veneto y marca la segunda conquista histórica para México en esta competencia dominada por ciclistas italianos.


