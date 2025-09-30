Isaac del Toro sube al cuarto lugar del ranking mundial de la UCI

Isaac del Toro continúa marcando un hito para el ciclismo mexicano. A sus 21 años, el bajacaliforniano alcanzó el cuarto lugar en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), convirtiéndose en el único latinoamericano en el top-10 y el más joven entre los 25 primeros.

El ascenso de Del Toro ha sido meteórico, pues inició el año en la posición 57 y, tras nueve meses de triunfos y regularidad, escaló hasta la élite del pelotón internacional.

¡En el top 5 mundial!



Isaac del Toro🇲🇽 ha subido al número 4 del ranking mundial de la UCI.



Tras un gran primer mundial élite, en donde finalizó quinto en contrarreloj y séptimo en la prueba de ruta, Isaac se encuentra solo por detrás de Tadej Pogacar🇸🇮, Jonas Vingegaard🇩🇰 y… pic.twitter.com/ByinPmjdWE — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 30, 2025

Su desempeño como subcampeón del Giro de Italia Sub-23 fue clave, junto con victorias en pruebas de un día como la Copa Sabatini, el Giro della Toscana y el Trofeo Matteotti.

En total, suma 13 victorias esta temporada, la segunda cifra más alta dentro del UAE Team Emirates, que firmó un récord histórico de triunfos en un año.

Además, en el Mundial de Kigali logró el quinto lugar en la contrarreloj y el séptimo en ruta, consolidando su posición.

Actualmente, el ranking lo encabezan Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Mads Pedersen, con Del Toro superando a figuras como Remco Evenepoel y Mathieu Van der Poel. Su irrupción en la élite rompe la hegemonía europea y marca un antes y un después para el ciclismo latinoamericano.

El 2025 perfila a Isaac del Toro no solo como la gran promesa mexicana, sino como un referente global capaz de competir frente a los mejores del mundo.

