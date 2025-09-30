Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_30_T181830_851_7faa05ab02
Deportes

Isaac del Toro sube al cuarto lugar del ranking mundial de la UCI

A sus 21 años, el bajacaliforniano alcanzó el cuarto lugar en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI)

  • 30
  • Septiembre
    2025

Isaac del Toro continúa marcando un hito para el ciclismo mexicano. A sus 21 años, el bajacaliforniano alcanzó el cuarto lugar en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), convirtiéndose en el único latinoamericano en el top-10 y el más joven entre los 25 primeros.

El ascenso de Del Toro ha sido meteórico, pues inició el año en la posición 57 y, tras nueve meses de triunfos y regularidad, escaló hasta la élite del pelotón internacional.

Su desempeño como subcampeón del Giro de Italia Sub-23 fue clave, junto con victorias en pruebas de un día como la Copa Sabatini, el Giro della Toscana y el Trofeo Matteotti.

En total, suma 13 victorias esta temporada, la segunda cifra más alta dentro del UAE Team Emirates, que firmó un récord histórico de triunfos en un año.

Además, en el Mundial de Kigali logró el quinto lugar en la contrarreloj y el séptimo en ruta, consolidando su posición.

Actualmente, el ranking lo encabezan Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Mads Pedersen, con Del Toro superando a figuras como Remco Evenepoel y Mathieu Van der Poel. Su irrupción en la élite rompe la hegemonía europea y marca un antes y un después para el ciclismo latinoamericano.

El 2025 perfila a Isaac del Toro no solo como la gran promesa mexicana, sino como un referente global capaz de competir frente a los mejores del mundo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G17_5_VIWQAAU_Ic_D_1b40e0493d
Isaac del Toro brilla junto a Pogacar en Mundial de ciclismo
EH_UNA_FOTO_2025_09_21_T112208_878_761a5b8f1f
Del Toro termina quinto en la contrarreloj de Kigali
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T092335_024_6171645516
Isaac del Toro conquista el Giro Della Toscana en Italia
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1edd8e2aec
Inaugura Presidencia hospital en Michoacán con 11 médicos cubanos
sergio_ramos_multa_5ed0b25e94
Multan a Sergio Ramos por críticas al arbitraje
EH_UNA_FOTO_de11cf3df5
Cierra Oktoberfest por alerta de explosivos en Múnich
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×