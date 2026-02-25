Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
uefa_desestiman_apelacion_benfica_prestanni_44a0328a6d
Deportes

Desestiman apelación de Benfica por suspensión de Prestianni

Alrededor del minuto 49, aparentemente Prestianni se aproximó hasta el delantero del Real Madrid para cubrirse la boca con la camiseta y para llamarlo 'mono'

  • 25
  • Febrero
    2026

El comité de apelación de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) desestimó este miércoles, la apelación del Benfica ante la suspensión provisional del delantero Gianluca Prestianni, por los supuestos insultos racistas emitidos en contra Vinicius Jr.

Esta decisión se estableció después de que un inspector de ética y disciplina fuese nombrado para "investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio".

¿Cómo ocurrieron estos supuestos comentarios? 

Los incidentes ocurrieron poco después de que Vinicius Jr celebrara una anotación durante el partido de ida de la eliminatoria hacia los octavos de final de la Liga de Campeones.

Alrededor del minuto 49, aparentemente Prestianni se aproximó hasta el delantero del Real Madrid para cubrirse la boca con la camiseta y decirle "mono", un insulto considerado racista.

Por esta situación, el árbitro francés François Letexier aplicó el protocolo antiracismo y el partido, en el que también hubo lanzamiento de objetos desde la grada al campo. 

Dicha decisión fue establecida con respuesta a la normativa de la UEFA al no haber escuchado ni el ni ningún miembro del equipo arbitral el supuesto insulto, por lo que el partido se detuvo durante ocho minutos.

UEFA suspende a Prestianni tras insulto racista a Vinicius Jr

La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) suspendió de manera provisional por un partido al delantero del Benfica, Gianluca Prestianni, luego de ser acusado de emitir comentarios racistas en contra de Vinicius Jr.

uefa-suspende-por-vinicius.jpg

Dicha decisión implica que Prestianni se perderá el partido de vuelta del repechaje de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y Benfica el miércoles.

Aquí te presentamos la nota completa: UEFA suspende a Prestianni tras insulto racista a Vinicius Jr

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

uefa_suspende_por_vinicius_6f28c3e2a6
UEFA suspende a Prestianni tras insulto racista a Vinicius Jr
mundial_de_clubes_48_equipos_16c42a42e4
FIFA planea ampliar Mundial de Clubes 2029 hasta 48 equipos
racismo_real_madrid_vinicius_3b7b378f8b
Real Madrid entrega pruebas por racismo contra Vinícius
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_infantino_mundial_33559334f0
Sheinbaum agradece apoyo de FIFA a México como sede del Mundial
Wall_Street_abre_verde_tras_inflacion_de_noviembre_5fb362960a
Wall Street abre mixto por caída de Nvidia pese a resultados
EH_UNA_FOTO_2026_02_26_T091021_449_a4ae6c8522
Cuba no agrede ni amenaza, pero sí se defiende: Díaz-Canel
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
EH_UNA_FOTO_2026_02_25_T112605_736_c6a20ab305
Billboard Women in Music 2026: Thalía será reconocida como 'Icon'
publicidad
×