Desestiman apelación de Benfica por suspensión de Prestianni

El comité de apelación de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) desestimó este miércoles, la apelación del Benfica ante la suspensión provisional del delantero Gianluca Prestianni, por los supuestos insultos racistas emitidos en contra Vinicius Jr.

Esta decisión se estableció después de que un inspector de ética y disciplina fuese nombrado para "investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio".

¿Cómo ocurrieron estos supuestos comentarios?

Los incidentes ocurrieron poco después de que Vinicius Jr celebrara una anotación durante el partido de ida de la eliminatoria hacia los octavos de final de la Liga de Campeones.

Alrededor del minuto 49, aparentemente Prestianni se aproximó hasta el delantero del Real Madrid para cubrirse la boca con la camiseta y decirle "mono", un insulto considerado racista.

Por esta situación, el árbitro francés François Letexier aplicó el protocolo antiracismo y el partido, en el que también hubo lanzamiento de objetos desde la grada al campo.

Dicha decisión fue establecida con respuesta a la normativa de la UEFA al no haber escuchado ni el ni ningún miembro del equipo arbitral el supuesto insulto, por lo que el partido se detuvo durante ocho minutos.

