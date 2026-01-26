Joseph Blatter se suma al llamado de boicotear el Mundial en EUA

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, respaldó un llamado al boicot de aficionados a los partidos del Mundial que se disputará en Estados Unidos, en rechazo a la conducta del presidente Donald Trump y su administración.

Blatter apoyó públicamente las declaraciones del abogado suizo Mark Pieth, experto en anticorrupción, quien sugirió que los aficionados eviten viajar a Estados Unidos ante el riesgo de restricciones, deportaciones y un clima hostil.

“Es mejor verlo por televisión”, afirmó Pieth, advirtiendo posibles abusos por parte de autoridades migratorias.

Estados Unidos será coanfitrión del Mundial junto con México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio, aunque en las últimas semanas han estado creciendo las dudas sobre su idoneidad como sede.

Las críticas se intensificaron tras las prohibiciones de viaje impuestas por la administración Trump, que afectan a aficionados de países clasificados como Senegal, Costa de Marfil, Irán y Haití, limitando su ingreso al país.

Otros dirigentes del futbol internacional, como el vicepresidente de la federación alemana, Oke Göttlich, también han señalado que ya es momento de considerar seriamente un boicot al torneo.

