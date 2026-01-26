Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26026858809001_38148f8ef1
Deportes

Joseph Blatter se suma al llamado de boicotear el Mundial en EUA

El expresidente de FIFA respaldó un llamado al boicot a los partidos que se disputará en el país, en rechazo a la conducta de Donald Trump y su gobierno

  • 26
  • Enero
    2026

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, respaldó un llamado al boicot de aficionados a los partidos del Mundial que se disputará en Estados Unidos, en rechazo a la conducta del presidente Donald Trump y su administración.

Blatter apoyó públicamente las declaraciones del abogado suizo Mark Pieth, experto en anticorrupción, quien sugirió que los aficionados eviten viajar a Estados Unidos ante el riesgo de restricciones, deportaciones y un clima hostil. 

“Es mejor verlo por televisión”, afirmó Pieth, advirtiendo posibles abusos por parte de autoridades migratorias.

Estados Unidos será coanfitrión del Mundial junto con México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio, aunque en las últimas semanas han estado creciendo las dudas sobre su idoneidad como sede.

Las críticas se intensificaron tras las prohibiciones de viaje impuestas por la administración Trump, que afectan a aficionados de países clasificados como Senegal, Costa de Marfil, Irán y Haití, limitando su ingreso al país.

Otros dirigentes del futbol internacional, como el vicepresidente de la federación alemana, Oke Göttlich, también han señalado que ya es momento de considerar seriamente un boicot al torneo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T084331_064_0589db5cf2
Expresidente de la FIFA respalda boicot al Mundial en EUA
Captura_de_pantalla_2026_01_26_a_la_s_8_17_43_p_m_a36db9059a
Subastan en $3 mdd retrato de George Washington en Nueva York
Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
publicidad

Últimas Noticias

joe_biden_e96bc1c098
Biden arremete contra agentes del ICE tras muerte de Alex Pretti
WEDV_0c0e467ec2
Sale titular de Seprac Cuernavaca bajo señalamientos
sheinbaum_junta_de_paz_876b70d73b
Analiza Presidencia invitación de Trump a la 'Junta de Paz'
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
publicidad
×