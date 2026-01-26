Podcast
España asegura que albergará la final del Mundial 2030

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, afirmó que España será sede de la final del Mundial 2030, aunque la FIFA aún no define estadio ni ciudad

España tiene clara una cosa: quiere ser sí o sí protagonista en el Mundial de 2030, incluso si no llega a la final.

Este lunes el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, afirmó que el país albergará la final de dicha edición.

Y, aunque la FIFA no ha anunciado dónde planea llevar a cabo el partido decisivo por la Copa del Mundo, el torneo será coorganizado por España, Portugal y Marruecos.

Sin embargo, Louzán aseguró a los medios que el partido se jugará en España, aunque no especificó en qué ciudad o estadio.

"España liderará el Mundial y la final se celebrará aquí", afirmó Louzán el lunes sin dar más detalles.

Durante mucho tiempo, medios españoles han promocionado al Santiago Bernabéu como el lugar para la final, y ahora con su reciente renovación podría indicar que sería el estadio donde se juegue la final, pero el Camp Nou también podría entrar en la conversación, aunque con menos posibilidades debido a que se encuentra en Barcelona y no en Madrid, la capital española.

Por otro lado, se encuentra Marruecos, que esperaba que la final se disputara en el Estadio Hassan II, actualmente en construcción, que se convertirá en el estadio de fútbol más grande del mundo con una capacidad de 115,000 personas tras su finalización prevista para 2028. Sin embargo, un caótico final de la Copa Africana de Naciones este mes dejó una mala impresión sobre Marruecos y podría haberle costado al país la oportunidad de organizar la final de la Copa del Mundo.

El Mundial 2030 también verá a los países latinoamericanos Uruguay, Argentina y Paraguay albergar cada uno un partido como parte de la celebración del centenario del torneo.


