Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_16_at_7_55_37_PM_c30a95756e
Deportes

Juan Manuel 'Dinamita' Márquez motiva a jóvenes de San Pedro

El municipio llevó a cabo una plática motivacional con el excampeón mundial de boxeo con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo de la juventud

  • 16
  • Abril
    2026

Con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo de la juventud, el municipio de San Pedro Garza García llevó a cabo una plática motivacional impartida por el excampeón mundial de boxeo Juan Manuel “Dinamita” Márquez, dirigida a cerca de 40 atletas del gimnasio Osos San Pedro.

El evento, realizado en la Presidencia Municipal, fue encabezado por el alcalde Mauricio Farah Giacomán, quien destacó la importancia de acercar a las y los jóvenes a figuras del deporte que han alcanzado el éxito internacional.

WhatsApp Image 2026-04-16 at 7.55.37 PM (3).jpeg

Durante su intervención, el edil subrayó que el ejemplo de Márquez representa valores como la disciplina, la constancia y la superación personal.

“Les quiero decir a ustedes que lo que se propongan lo pueden lograr. Aquí está el claro ejemplo”, expresó, al tiempo que exhortó a las y los atletas a mantenerse en el deporte y perseguir sus sueños.

Asimismo, reiteró el respaldo del gobierno municipal para fortalecer las actividades deportivas en beneficio de la juventud sampetrina.

WhatsApp Image 2026-04-16 at 7.55.37 PM (1).jpeg

Experiencia que inspira

Durante la charla, Márquez observó el entrenamiento de niñas, niños y adolescentes de entre 7 y 16 años, a quienes compartió anécdotas de su trayectoria profesional, así como los retos que enfrentó a lo largo de su carrera.

El excampeón motivó a los jóvenes a trabajar con determinación y compromiso, destacando que alcanzar el éxito en el boxeo requiere dedicación, esfuerzo y constancia.

WhatsApp Image 2026-04-16 at 7.55.37 PM (2).jpeg

“Ser campeón del mundo lleva mucha disciplina, mucho empeño y creo que ustedes lo pueden lograr”, señaló.

Reconocimiento a su trayectoria

WhatsApp Image 2026-04-16 at 7.55.37 PM.jpeg

Como parte del evento, el alcalde hizo entrega de un reconocimiento a Juan Manuel “Dinamita” Márquez, en agradecimiento por compartir su experiencia y contribuir a la formación de las nuevas generaciones de boxeadores.

La actividad forma parte de las acciones del municipio para fomentar el deporte y brindar herramientas de motivación a niñas, niños y adolescentes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_1_0fd16dc332
Convocan a expertos de UANL para fortalecer soberanía energética
miguel_canto_box_01b49c9730
Fallece Miguel Canto a los 78 años campeón mexicano del CMB
Whats_App_Image_2026_04_14_at_7_41_16_PM_80340de29c
Coahuila arranca programa de apoyos a deportistas 2026
publicidad

Últimas Noticias

justin_bieber_nicki_16f788748e
‘Beauty and a Beat’ de JB y Nicki Minaj domina 13 años después
estrategia_mundial_c055684666
Presentan resultados de seguridad y avances para el Mundial
cuba_eua_denuncia_02143391c3
Cuba acusa a EUA de escalar amenazas y planear agresión militar
publicidad

Más Vistas

nl_consesiones_de_agua_af6a3bac51
Piden cancelar concesiones de agua a empresarios campesinos
EH_UNA_FOTO_1_3bc34347b8
Sheinbaum entra al TIME100 2026 como única líder latinoamericana
Logra_Fuerza_Civil_primer_lugar_nacional_en_desempeno_a90dd27ba3
Activan Operativo Muralla en Los Herrera, cinco abatidos
publicidad
×