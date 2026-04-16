Juan Manuel 'Dinamita' Márquez motiva a jóvenes de San Pedro

Con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo de la juventud, el municipio de San Pedro Garza García llevó a cabo una plática motivacional impartida por el excampeón mundial de boxeo Juan Manuel “Dinamita” Márquez, dirigida a cerca de 40 atletas del gimnasio Osos San Pedro.

El evento, realizado en la Presidencia Municipal, fue encabezado por el alcalde Mauricio Farah Giacomán, quien destacó la importancia de acercar a las y los jóvenes a figuras del deporte que han alcanzado el éxito internacional.

Durante su intervención, el edil subrayó que el ejemplo de Márquez representa valores como la disciplina, la constancia y la superación personal.

“Les quiero decir a ustedes que lo que se propongan lo pueden lograr. Aquí está el claro ejemplo”, expresó, al tiempo que exhortó a las y los atletas a mantenerse en el deporte y perseguir sus sueños.

Asimismo, reiteró el respaldo del gobierno municipal para fortalecer las actividades deportivas en beneficio de la juventud sampetrina.

Experiencia que inspira

Durante la charla, Márquez observó el entrenamiento de niñas, niños y adolescentes de entre 7 y 16 años, a quienes compartió anécdotas de su trayectoria profesional, así como los retos que enfrentó a lo largo de su carrera.

El excampeón motivó a los jóvenes a trabajar con determinación y compromiso, destacando que alcanzar el éxito en el boxeo requiere dedicación, esfuerzo y constancia.

“Ser campeón del mundo lleva mucha disciplina, mucho empeño y creo que ustedes lo pueden lograr”, señaló.

Reconocimiento a su trayectoria

Como parte del evento, el alcalde hizo entrega de un reconocimiento a Juan Manuel “Dinamita” Márquez, en agradecimiento por compartir su experiencia y contribuir a la formación de las nuevas generaciones de boxeadores.

La actividad forma parte de las acciones del municipio para fomentar el deporte y brindar herramientas de motivación a niñas, niños y adolescentes.

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