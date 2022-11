¡Juegazo a la vista! en la Semana 10 de NFL 2022

Este jueves inició la actividad de la fecha 10 con la victoria de Carolina por 25-15 ante Atlanta. Estas son las noticias más importantes.

Llega la Semana 10 en la NFL 2022 y con ella muchas más emociones y grandes encuentros, esta semana destaca el juego entre los Minnesota Vikings (7-1) y los Buffalo Bills (6-2), ya que están dentro de los equipos con mejor récord en la NFL y son favoritos en sus respectivas conferencias para llegar al Super Bowl.



Pero antes vamos a revisar las noticias más importantes de la semana, entre ellas una que puede afectar el resultado de este encuentro considerablemente:



- Buffalo Bills: El QB Josh Allen sufrió una lesión en el codo derecho y está en duda para el juego del domingo ante Minnesota, al parecer la lesión no es tan grave como se pensó en un inicio, pero se habla que posiblemente se perderá uno o dos juegos como máximo, habrá que ver también qué tanto le afecta esta lesión más adelante en la temporada, ya que es en el brazo de lanzar.



- Los Angeles Rams / Arizona Cardinals: El quarterback Matthew Stafford entró al protocolo de conmoción y está en duda para el juego del domingo ante los Arizona Cardinals, quienes a su vez tienen en duda a su quarteback Kyler Murray por una lesión en la pierna.



- Las Vegas Raiders: El ala cerrada Darren Waller y el receptor Hunter Renfrow son puestos en la reserva de lesionados y estarán fuera de acción al menos cuatro semanas.



- Indianapolis Colts: Despiden a su head coach Frank Reich y contrata como coach interino al exjugador Jeff Saturday.



Pick de la semana

TITANS -2.5



* Denver Broncos at Tennessee Titans



Los Titans nos tendrán receptores ni QB, pero tienen una gran defensa, un gran coach y a ‘King’ Henry, y eso es más que suficiente para derrotar en casa a unos Broncos que carecen de un buen Coach, además que su QB Russell Wilson está teniendo la peor temporada de su carrera, y acaban de cambiar a su mejor defensivo, el DE Bradley Chubb a Miami; este encuentro lo deben ganar los Titans por al menos un touchdown.



Pick presentimiento

LIONS +3

* Detroit Lions at Chicago Bears



Duelo divisional entre dos equipos que, aunque tienen mal récord, están mejorando mucho su juego, Detroit viene de derrotar a los Packers de la mano de su defensa, que había sido su punto débil toda la temporada; los Bears, aunque perdieron, dieron un gran juego ante los Miami Dolphins, también de la mano de su ofensiva, que había sido su punto más débil toda la temporada. Este juego lo veo muy parejo, será un encuentro que se definirá hasta los últimos segundos y es por eso que me inclino por Detroit y sus tres puntos a favor.





Pick adicional

STEELERS +1.5



* New Orleans Saints at Pittsburgh Steelers

Los Steelers vienen de una semana de descanso y los Saints vienen de una semana corta y de una dolorosa derrota ente los Ravens en su casa, esta vez van de visita ante unos Steelers que, si bien no están pasando por su mejor momento, en su casa, descansados y con su orgullo herido -al ser underdogs en casa- van a sacar la casta y llevarse la victoria en este encuentro.



No olviden seguir a ‘Touchdown en Familia’ en Facebook, Twitter y YouTube, donde hablamos de NFL y subimos programa cada semana. Es diferente, divertido y familiar con su servidor, mis grandes amigos ‘Gil’ Martínez y ‘Memo’ Cerda… y por supuesto, mi bella hija, la sensacional Estefy.