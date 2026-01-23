Podcast
finanzas_plata_f069f965e4
Finanzas

Alcanza precio de la plata nuevo valor histórico

El costo del metal superó las expectativas del mercado, impulsado por una combinación de factores geopolíticos, política monetaria y una demanda industrial

  • 23
  • Enero
    2026

En una jornada que quedará grabada en los registros financieros globales, el precio de la plata alcanzó hoy los $100 dólares por onza, una cifra sin precedentes que confirma el extraordinario rally de los metales preciosos en el inicio de este año.

Este hito no llega de forma aislada. El comportamiento del metal plateado ha superado todas las expectativas del mercado, impulsado por una combinación de factores geopolíticos, política monetaria y una demanda industrial que amenaza con superar la oferta disponible.

El "efecto refugio" en cifras

El ascenso de la plata ha sido meteórico. Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió su segundo mandato en enero de 2025, el valor de este mineral se ha disparado más de un 220%.

Los analistas señalan que este comportamiento, aunque sorprendente, guarda coherencia con el excelente desempeño que el activo mostró durante todo el 2025.

finanzas-plata.jpeg

Por su parte, el oro no se queda atrás. El metal dorado cotiza actualmente por encima de los $4.900 dólares la onza y los expertos vaticinan que es "altamente probable" que supere la barrera psicológica de los $5.000 dólares en las próximas jornadas, una tendencia alcista que no se avistaba en el mercado desde hace cuatro décadas.

¿Por qué suben los metales preciosos?

Según el consenso de los analistas, existen tres motores principales detrás de estos precios históricos:

  • Incertidumbre Geopolítica: Las tensiones internacionales han volcado a los inversionistas hacia los llamados "activos refugio".
  • Política de la FED: Las expectativas sobre los movimientos en las tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense mantienen al mercado en vilo.
  • Escasez y Demanda: Existe una fuerte presión de compra frente a una posible escasez física del mineral en el mercado global.

