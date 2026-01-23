Podcast
Deportes

México negocia amistoso ante Brasil previo al Mundial

La Federación Mexicana de Fútbol avanza gestiones para que la Selección enfrente a Brasil en mayo en Los Ángeles, como último partido previo al Mundial

  23
  Enero
    2026

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) trabaja para cerrar un partido amistoso ante Brasil como parte final del plan de preparación rumbo a la Copa del Mundo, en la que el Tri será anfitrión.

De acuerdo con información difundida por un medio deportivo, el encuentro se disputaría el sábado 30 de mayo en Los Ángeles, California, y se convertiría en el último compromiso del combinado nacional antes de su debut mundialista, programado 12 días después frente a Sudáfrica.

Preparación intensiva fuera de fechas FIFA

Cabe señalar que el organismo rector del fútbol mexicano ha apostado por una agenda más cargada de lo habitual, incluso con partidos fuera de ventanas FIFA, con la intención de que el equipo llegue con el mayor rodaje posible a la justa.

México ya enfrentó a Panamá como primer sinodal del proceso y ahora tendrá una segunda escala ante Bolivia, en un duelo que se jugará en Santa Cruz.

Calendario confirmado de amistosos

Además del posible choque ante Brasil, la FMF ya tiene cerrados otros encuentros de preparación. Hasta ahora, la hoja de ruta incluye:

  • 25 de enero | Santa Cruz, Bolivia | Bolivia vs México
  • 25 de febrero | Querétaro, México | México vs Islandia
  • 28 de marzo | Ciudad de México | México vs Portugal
  • 31 de marzo | Chicago, Estados Unidos | México vs Bélgica

En la interna de la selección existe la convicción de que el Mundial en territorio nacional exige un nivel de preparación superior al de ciclos anteriores.

Por ello, la FMF busca rivales de alto calibre y escenarios diversos para poner a prueba al equipo antes de la cita más importante del ciclo.

El posible choque ante Brasil sería, así, el examen final antes de que el Tri inicie su camino en la Copa del Mundo.


