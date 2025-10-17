Cerrar X
Jugadores de LaLiga protestarán por partido en Miami

Futbolistas harán pausa simbólica de 15 segundos en la jornada 9 para mostrar su rechazo a la decisión de disputar el Barcelona-Villarreal en Estados Unidos

Los jugadores de La Liga española protestarán este fin de semana por la decisión del torneo de montar un partido de la temporada regular en Miami, informó este viernes el sindicato de futbolistas españoles.

El plan de los jugadores es hacer una pausa de 15 segundos después del inicio de los partidos de la novena fecha, entre este viernes y el lunes, según informaron los medios españoles.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) dijo este viernes en un comunicado que los jugadores "protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de La Liga, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos”.

La Liga hizo oficial la semana pasada sus planes de celebrar el partido Barcelona-Villarreal en Miami el 20 de diciembre.

El sindicato afirmó que los capitanes de los 20 equipos de primera división estaban de acuerdo con la protesta. Sin embargo, el sindicato añadió que no había pedido a los jugadores de Barcelona y Villarreal que participaran en la protesta, aunque, según el sindicato, “comparten la posición de fondo y los puntos críticos".

La novena fecha comenzó este viernes con el partido entre Oviedo y Espanyol.

En Barcelona no están contentos

Este viernes, Hansi Flick afirmó que él y sus jugadores no estaban contentos por tener que viajar 7,200 kilómetros para jugar un partido de temporada regular.

“Entiendo que haya jugadores que no estén contentos y yo tampoco lo estoy, pero es LaLiga la que decide dónde se juega”, dijo expresó Flick en una conferencia de prensa, en respuesta a una pregunta sobre su posición respecto al partido.

Por su parte, pl presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha defendido la medida diciendo que representa una oportunidad para avanzar en el mercado deportivo estadounidense.

Pero para Flick y sus jugadores, representa un viaje adicional antes de un corto descanso invernal. El Barcelona también viajará a Arabia Saudí para la Supercopa de España a partir del 7 de enero.

El volante azulgrana Frenkie de Jong también criticó jugar el partido en Estados Unidos, diciendo que los jugadores ya estaban sobrecargados con viajes y un calendario de partidos apretado.

Al igual que el Barcelona, el Villarreal también disputar en la Liga de Campeones.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha defendido el partido en el extranjero como clave para aumentar los ingresos a medio y largo plazo, y aumentar el valor de los derechos televisivos de su competición, que están por detrás de los de la Liga Premier de Inglaterra.

Tebas también indicó que el objetivo es que el partido internacional sea un evento anual. La Liga ha fletado aviones para llevar a Florida lo que estima serán entre 2.000 y 3.000 aficionados del Villarreal, el equipo local.

El partido se jugará en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, hogar de los Dolphins de Miami de la NFL.

La Liga ha fletado aviones para llevar a Florida lo que estima serán entre 2.000 y 3.000 aficionados del Villarreal, que es el equipo local.


