Patinadora regia conquista medallas… ¡Y algo más!

A sus 14 años de edad, Mariela Berlanga Salinas se ha erigido como una referente en el patinaje sobre hielo.

Mariela conquistó la medalla de plata en el Campeonato Nacional que se llevó a cabo en Cancún.

Pero… ¿Qué hay detrás de una medalla?

“Está todo lo que el podio no muestra: la disciplina cuando no hay motivación y todo el aprendizaje detrás de cada error… y está el verdadero premio, que no es el metal, sino la persona en la que me he convertido para lograr mis metas, así como todo el tiempo de quienes me han apoyado, como mis coaches, papás y hermana”, expresó Mariela, quien tiene a Gabriela Ibarra como su maestra.

La alumna del Colegio San Patricio Cumbres tiene herencia deportiva; su padre, Edmundo Berlanga, brilló en la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), con los equipos de Auténticos Tigres y Borregos del Tec.

El deporte siempre estuvo presente en la vida de Mariela, quien se inició en la gimnasia artística.

La regia acaparó los reflectores en el Nacional de patinaje sobre hielo, luego de realizar un “back flip”, un elemento que ninguna competidora realizaba en las últimas dos décadas.

“Practiqué la gimnasia durante mucho tiempo, me es más sencilla; era un ‘back flip‘, solo era un tema de confianza, pero entiendo que para alguien que no está acostumbrada a dar maromas o pasadas para atrás es más complicado”, dijo Berlanga.

En la mira de la deportista regia están unos Juegos Olímpicos invernales.

“Me gustaría llegar a unos Juegos Olímpicos, pero sé que es muy complicado, por lo que mi meta es ir poco a poco para tratar de lograrlo”, puntualizó.

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