La Liga MX Femenil pierde en penales ante Barcelona

Una noche llena de magia fue la que se vivió en el Estadio Universitario, en donde las Estrellas de la Liga Mx Femenil empataron 2-2 en los 90’ minutos reglamentarios ante FC Barcelona Femenil; las anotaciones fueron obra de Stephanie Ribeiro e Irene Guerrero por la escuadra ‘mexica’, por las hispanas los goles cayeron mediante un autogol de Deneisha Blackwood y sencillo de Aitana Bonmatí.

Posteriormente, la escuadra blaugrana acierta cuatro de sus disparos desde los 11 pasos, mientras que el combinado mexicano solo consiguió vencer a su rival en tres ocasiones. Las comandadas por Pedro Martínez Losa se plantó ante su rival jugándole al ‘tú por tú’ por grandes lapsos del tiempo.

Rayos y Centellas cubren El "Volcán"

Desde que las contendientes salieron a realizar sus entrenamientos previos a la batalla en el rectángulo verde universitario, un ligero 'chipi-chipi' se sentía en el territorio del Estadio Universitario y sus alrededores; luego de cumplir con los protocolos establecidos por la Liga Mx Femenil, la Árbitro Central Karen Hernández Andrade decidió retrasar la batalla deportiva porque prevalecían malas condiciones climatológicas, tras presentarse tormenta eléctrica y en cumplimiento a lo reglamentado por la FIFA.

La espera fue de hora y media y nuevamente ambos equipos salieron a realizar sus ejercicios correspondientes para enfrentar la partida.

Esta acción fue celebrada por los asistentes que gallardamente soportaron las inclemencias climatológicas; pero, la lluvia seguía cayendo sin cesar.

Por diversas zonas de la tribuna se escuchaba el grito de “Ovalle, Ovalle”, quien disputaba su última batalla en el ‘Volcán’ previo a integrarse al Orlando Pride.

Una primera parte de alternativas

Tras hacer sonar su silbato, la Juez Central hidrocálida Karen Hernández dio por iniciado el duelo entre las Estrellas de la Liga Mx Femenil que vistieron de negro con rosa y el FC Barcelona Femenil que se enfundó en beige con negro, siendo las representantes del futbol mexicano quienes salieron a comerse la cancha.

Pero, únicamente pasaron un par de minutos cuando para colmo de males se presentó una falta de energía eléctrica en el coso nicolaíta, pero, la falla se restableció al poco tiempo.

Con el correr del tiempo poco a poco se nivelaron las acciones, tanto las representantes de la oncena 'mexica' como la 'hispana' buscaron a toda costa el posicionamiento del esférico en todos los sectores que conformaban el rectángulo verde.

Esto distinguía en el parado de los equipos que formaron una muralla en su aparato defensivo y jugadas a gran velocidad por los costados.

La primera de peligro para las hispanas fue a los 12’ de acción, cuando Caroline Graham suelta un potente disparo de derecha que se estrella en el madero de la meta defendida por la arquero Blanca Félix, quien ligeramente alcanza a desviar el esférico.

Una polémica jugada se presentó a los 17’ de tiempo corrido, en la que la jugadora del Pachuca Charlyn Corral recibe un fuerte golpe en la cabeza de forma accidental por parte de la española Mapi León, provocándole una herida que le provocó un fuerte sangrado.

Tras ser revisada por el cuerpo médico se determinó su salida de la batalla.

El cronómetro marcaba los 27’ de acción cuando Stephanie Ribeiro puso el 1-0 en favor de las locales, Sinoxolo Cesane recupera un débil despeje de la zaga defensiva hispana, ingresa a zona de peligro por la pradera derecha de su ataque y envía su centro al área chica, que remata de derecha Ribeiro para dejar sin oportunidad a la cancerbera Catalina Tomas Coll.

Pero el festejo les duró muy poco a las locales, ya que un minuto después vino el gol que emparejaba los cartones y ponía el 1-1 en la pantalla del estadio; un contragolpe blaugrana por el costado izquierdo de su ataque por conducto de Salma Paralluelo, quien al ver la zona defensiva se encontraba mal ubicada lanzó su centro al grado que la zaguera Deneisha Blackwood anota en su propia meta en su afán de alejar el peligro.

Un par de movimientos realizó Martínez Losa, al mandar al terreno de juego a Scarlett Camberos y Alice Soto en sustitución de Cesane y Jennifer Hermoso.

Al consumirse los 45' minutos de rigor, la Árbitro Central Hernández Andrade decretó tres minutos de alargue en la batalla, que al cumplirse el tiempo añadido se decretó el final de la parte inicial del duelo.

En el segundo tiempo de "Vaivén"

Previo al inicio de la parte complementaria, nuevamente hubo un fallo en la energía eléctrica, la cual se resolvió de inmediato.

Para la segunda mitad de la batalla, tanto el estratega Pere Romeu realizó los siguientes cambios en su formación inicial, enviando al rectángulo verde del ‘Volcán’ universitario a Ona Batlle, Marta Torrejón, Laia Alexandri, Lucía Corrales, Vicky López Serrano, Aitana Bonmatí, Alba Caño, Alexia Putellas y Claudia Pina.

El arsenal ofensivo del FC Barcelona Femenil no cesaba en su accionar y buscaba detonar en la meta del combinado mexicano, pero, su zona defensiva se encontraba bien ubicada y quienes vestían de beige con negro, mantenían con su asfixiante ataque.

Fue entonces que a los 51’ de tiempo corrido Claudia Pina estuvo cerca del gol tras recibir un pase de Alexia Putellas y que se estrelló en el madero.

Un momento de nostalgia se vivió a los 53’ de acción cuando sale de cambio Lizbeth Ovalle, recibiendo una fuerte ovación de pie por parte de la afición, la cual se entregó a la jugadora que perteneció desde el Apertura 2017 a Tigres Femenil; su lugar es ocupado por Brenda Damaris Cerén. La ‘Maga’ es recibida también de pie por parte de sus compañeras que se encontraban en el banquillo.

El 2-1 llegó a los 58’ minutos para el Barcelona, quien le da la voltereta al marcador, siendo la oriunda de San Pedro de Ribas, Aitana Bonmatí, quien rompe el empate al conectar de pierna derecha un rebote en el área producido por Victoria López, para dejar sin oportunidad a la guardameta del ‘chiverío’ Blanca Félix.

En los minutos siguientes el partido se equilibró un poco, donde ambos equipos generaron jugadas de gran peligro en el arco rival y poniendo en serios predicamentos a las porteras contrarias.

Fue hasta los 81’ de tiempo corrido cuando las nuestras anotaron el 2-2 por conducto de Irene Guerrero quien conecta un derechazo desde linderos del área para dejar sin oportunidad a la guardameta Catalina Coll.

Los minutos fueron consumiéndose y la nazareno hidrocálida Karen Hernández Andrade consideró añadir cinco minutos de reposición en el encuentro. Y ya terminado el tiempo añadido se escuchó el silbatazo final de la Juez Central.

Se define en penales

Tal y como se tenía estipulado, en caso de empate se definiría la contienda desde el manchón penal y fue la portería de lado norte en donde se cobraron las ejecuciones.

Por parte de las Estrellas de la Liga Mx Femenil anotaron Alicia Cervantes, Ruth Bravo y Diana García; errando su tiro Carolina Jaramillo y Victoria Ceceña. Y de la escuadra del Barcelona acertaron todos los disparos cobrados por Alexia Putellas, Claudia Pina, Marta Torrejón y Aitana Bonmatí.

Homenaje a "La Maga" Ovalle

Al finalizar la contienda se hace presente la familia de Lizbeth Ovalle en el terreno de juego del Estadio Universitario, al momento en que en la pantalla era proyectado un video con diversos momentos que Lizbeth Jaqueline vivió en su estancia con las ‘Amazonas’.

Posterior a esto, Ovalle Muñoz agradeció al respetable las muestras de cariño recibidas en su estancia con el equipo, refiriendo lo siguiente: "Me hace mucha ilusión verlos a todos aquí, los quiero, gracias por todo, voy a seguir la Liga mexicana desde donde me toque estar".

Comentarios