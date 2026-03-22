La mexicana Natalia Botello hace historia con título en la NCAA

La esgrimista mexicana Natalia Botello conquistó el campeonato de sable femenino en la NCAA 2026, una de las competencias universitarias más importantes de EUA, logrando un resultado inédito para Ohio State University y para la esgrima nacional.

¿Cómo fue el desempeño de Natalia Botello en la competencia?

La originaria de Tijuana tuvo una actuación dominante desde la fase de grupos, donde registró 21 victorias y 2 derrotas, con un diferencial de +56 toques, lo que la posicionó como la mejor clasificada rumbo a las rondas finales.

Ya en las etapas decisivas, mantuvo el control de los combates clave:

En semifinales, superó por 15-11 a Siobhan Sullivan, representante de Notre Dame.

En la final, enfrentó a Magda Skarbonkiewicz, medallista panamericana, a quien venció con un marcador de 15-5.

El resultado reflejó un dominio claro en los enfrentamientos más exigentes del torneo, consolidando su rendimiento a lo largo de toda la competencia.

🤺 || ¡CAMPEONA! 🏆



Natalia Botello 🇲🇽 es CAMPEONA de Sable Femenil en la NCAA 🇺🇸 derrotando 15-5 en la final a Magda Skarbonkiewicz 🇺🇸 (oro en los últimos Juegos Panamericanos)pic.twitter.com/uGrGRuBjCp — Tribuna Deportes ⚽️🏈🏀⚾️🥊 (@Tribunadeportes) March 21, 2026

¿Por qué este triunfo es histórico?

Con este resultado, Natalia Botello se convirtió en la primera esgrimista de Ohio State University en ganar el título de sable femenino en la NCAA.

Además, su logro se inserta en la historia del programa universitario: es la cuarta campeona nacional individual en el equipo femenil de la institución.

Solo tres atletas habían conseguido previamente un campeonato nacional para Ohio State en la rama femenina.

Para México, representa un avance en la disciplina, al tratarse de la segunda esgrimista mexicana en obtener un título individual en la NCAA.

Impacto para la esgrima mexicana

El triunfo de Botello marca un precedente en el desarrollo de la esgrima mexicana dentro del circuito universitario de EUA, al consolidar la presencia de atletas nacionales en competencias de alto nivel.

Su resultado también refuerza el crecimiento de la disciplina a nivel internacional, donde México ha comenzado a destacar en categorías juveniles y mayores.

¿Cuál es su proyección rumbo a Los Ángeles 2028?

Con 23 años, Natalia Botello ya cuenta con su segundo reconocimiento como First Team All-America, lo que la posiciona como una de las figuras a seguir en la esgrima universitaria.

Su desempeño la perfila como una de las principales cartas de México rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde buscará trasladar sus resultados al máximo escenario internacional.

Además, acumula experiencia en campeonatos internacionales, lo que fortalece su desarrollo competitivo y sus aspiraciones dentro del ciclo olímpico.

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