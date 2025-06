La NBA regresa a México con duelo de lujo: 'Mavericks vs Pistons'

La NBA regresa a México con un emocionante partido de temporada regular entre los Dallas Mavericks y los Detroit Pistons el 1 de noviembre de 2025 en la Arena CDMX.

Este será el juego número 34 de la NBA en México desde 1992, consolidando al país como el destino internacional con más partidos fuera de Estados Unidps y Canadá.

¡La NBA regresa a México! Detroit Pistons vs Dallas Mavericks 🇲🇽🏀



NBA is coming back to Mexico! Detroit Pistons vs Dallas Mavericks 🇲🇽🏀 pic.twitter.com/bqebXf0lig