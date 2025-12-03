La NFL se aprieta rumbo al cierre de temporada

La temporada 2025-26 entró oficialmente en zona roja. Con más de dos tercios del calendario consumido y tras una Semana 13 plagada de golpes inesperados, la pelea por los títulos divisionales se cerró dramáticamente: cinco de las ocho divisiones tienen a dos equipos empatados o separados por menos de un partido.

El sacudón se desencadenó luego de que Rams, Colts y Steelers cayeran el domingo. Eagles y Ravens habían perdido el jueves, mientras que los Patriots ganaron el lunes por la noche.

El tablero cambió de un día para otro.

Y el terremoto de la jornada lo provocó Carolina: los Panthers sorprendieron 31-28 a los Los Angeles Rams en el resultado más estridente de la semana. Bryce Young tuvo una actuación quirúrgica (15/20, 206 yardas, 3 TD), incluida una dupla de touchdowns en cuarta oportunidad contra la defensa que menos puntos permitía en la NFL (16.3 por juego).

Del otro lado, Matthew Stafford firmó una noche atípica: lanzó dos intercepciones—una en zona roja y otra devuelta para anotación—y sufrió un balón suelto en una serie que pudo forzar el empate.

Con ese contexto, así queda la radiografía división por división

NFC OESTE

Rams (9-3) pierden control y ahora están empatados con Seahawks (9-3), aunque mantienen ventaja por desempate.

Se enfrentan el 18 de diciembre en Seattle.

49ers (9-4) siguen respirando en la nuca y reciben a Seattle en la Semana 18.

Chicago Bears (9-3) arrebatan a los Rams el primer sembrado de la NFC por criterio de desempate.

NFC SUR

Panthers (7-6) se reactivan y quedan medio juego detrás de los Buccaneers (7-5).

Ambos se miden dos veces en las últimas tres semanas.

Carolina entra a su bye, mientras que Tampa enfrentará a Saints y Falcons antes del duelo directo.



NFC ESTE

Eagles (8-4) caen por segunda semana consecutiva.

Cowboys (6-5-1) encadenan tres triunfos y presionan fuerte.

Dallas visita a Detroit el jueves; Philadelphia viaja ante Chargers el lunes.

NFC NORTE

Bears (9-3) y Packers (8-3-1) disputan el liderato el domingo en Lambeau.

Rematch en Semana 16.

Lions (7-5) aún con vida y cierre potencialmente decisivo en Chicago en la Semana 18.

AFC ESTE

Patriots (10-2) se despegaron tras vencer a los Giants.

Aún con ventaja de dos juegos sobre Bills (8-4).

El 14 de diciembre se juega la revancha N.E. vs Buffalo.

AFC SUR

La división más caótica del momento.

Jaguars (8-4) aplastan a Tennessee y empatan a Colts (8-4).

Texans (7-5), renacidos tras iniciar 0-2, se ponen a un juego.

Colts vs Jaguars se miden el domingo; Texans reciben a Indianapolis en la Semana 18.

AFC NORTE

Steelers (6-6) desperdician la oportunidad tras una derrota 26-7 ante Bills.

Ravens (6-6) ceden terreno tras caer con Bengals.

Bengals (4-8) reviven con Joe Burrow; aún pueden barrer a Baltimore el 14 de diciembre.

AFC OESTE

Broncos (10-2) ganan en tiempo extra (27-26) y llegan a nueve victorias seguidas.

Le sacan dos juegos a los Chargers (8-4).

Denver todavía pelea con New England por el sembrado #1.

Calendario bravo: Packers, Jaguars, Chiefs y un cierre contra Chargers.

Chiefs (6-6) en riesgo real: necesitan casi un pleno de victorias para aspirar a comodín.

Con la Semana 14 en puerta…

La NFL entra oficialmente al tramo donde cada serie puede mover un imperio entero. Cinco divisiones en llamas, calendarios brutales y líderes tambaleantes prometen un cierre de temporada que podría redefinir por completo el cuadro de postemporada.

