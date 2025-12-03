Cerrar X
La NFL se aprieta rumbo al cierre de temporada

Cinco divisiones se separan por menos de un juego  en la recta final de la temporada, lo que hará más intensos los siguientes encuentros

  • 03
  • Diciembre
    2025

La temporada 2025-26 entró oficialmente en zona roja. Con más de dos tercios del calendario consumido y tras una Semana 13 plagada de golpes inesperados, la pelea por los títulos divisionales se cerró dramáticamente: cinco de las ocho divisiones tienen a dos equipos empatados o separados por menos de un partido.

El sacudón se desencadenó luego de que Rams, Colts y Steelers cayeran el domingo. Eagles y Ravens habían perdido el jueves, mientras que los Patriots ganaron el lunes por la noche. 

El tablero cambió de un día para otro.

Y el terremoto de la jornada lo provocó Carolina: los Panthers sorprendieron 31-28 a los Los Angeles Rams en el resultado más estridente de la semana. Bryce Young tuvo una actuación quirúrgica (15/20, 206 yardas, 3 TD), incluida una dupla de touchdowns en cuarta oportunidad contra la defensa que menos puntos permitía en la NFL (16.3 por juego).

Del otro lado, Matthew Stafford firmó una noche atípica: lanzó dos intercepciones—una en zona roja y otra devuelta para anotación—y sufrió un balón suelto en una serie que pudo forzar el empate.

Con ese contexto, así queda la radiografía división por división

NFC OESTE

Rams (9-3) pierden control y ahora están empatados con Seahawks (9-3), aunque mantienen ventaja por desempate.
Se enfrentan el 18 de diciembre en Seattle.
49ers (9-4) siguen respirando en la nuca y reciben a Seattle en la Semana 18.
Chicago Bears (9-3) arrebatan a los Rams el primer sembrado de la NFC por criterio de desempate.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 10.50.17 PM.jpeg

NFC SUR

Panthers (7-6) se reactivan y quedan medio juego detrás de los Buccaneers (7-5).
Ambos se miden dos veces en las últimas tres semanas.
Carolina entra a su bye, mientras que Tampa enfrentará a Saints y Falcons antes del duelo directo.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 10.50.17 PM (1).jpeg

NFC ESTE

Eagles (8-4) caen por segunda semana consecutiva.
Cowboys (6-5-1) encadenan tres triunfos y presionan fuerte.
Dallas visita a Detroit el jueves; Philadelphia viaja ante Chargers el lunes.

NFC NORTE

Bears (9-3) y Packers (8-3-1) disputan el liderato el domingo en Lambeau.
Rematch en Semana 16.
Lions (7-5) aún con vida y cierre potencialmente decisivo en Chicago en la Semana 18.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 10.50.16 PM (2).jpeg

AFC ESTE

Patriots (10-2) se despegaron tras vencer a los Giants.
Aún con ventaja de dos juegos sobre Bills (8-4).
El 14 de diciembre se juega la revancha N.E. vs Buffalo.

AFC SUR

La división más caótica del momento.
Jaguars (8-4) aplastan a Tennessee y empatan a Colts (8-4).
Texans (7-5), renacidos tras iniciar 0-2, se ponen a un juego.
Colts vs Jaguars se miden el domingo; Texans reciben a Indianapolis en la Semana 18.

AFC NORTE

Steelers (6-6) desperdician la oportunidad tras una derrota 26-7 ante Bills.
Ravens (6-6) ceden terreno tras caer con Bengals.
Bengals (4-8) reviven con Joe Burrow; aún pueden barrer a Baltimore el 14 de diciembre.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 10.50.16 PM.jpeg

AFC OESTE

Broncos (10-2) ganan en tiempo extra (27-26) y llegan a nueve victorias seguidas.
Le sacan dos juegos a los Chargers (8-4).
Denver todavía pelea con New England por el sembrado #1.
Calendario bravo: Packers, Jaguars, Chiefs y un cierre contra Chargers.
Chiefs (6-6) en riesgo real: necesitan casi un pleno de victorias para aspirar a comodín.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 10.50.16 PM (1).jpeg

Con la Semana 14 en puerta…

La NFL entra oficialmente al tramo donde cada serie puede mover un imperio entero. Cinco divisiones en llamas, calendarios brutales y líderes tambaleantes prometen un cierre de temporada que podría redefinir por completo el cuadro de postemporada.


