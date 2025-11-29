Cerrar X
Deportes

La 'Pandilla' no pierde ante las 'Águilas' en cuartos de final

Monterrey venció 2-0 al América en la ida de cuartos y buscará avanzar hoy en Ciudad de los Deportes, donde ambos definirán al semifinalista a las 17:00 horas

  • 29
  • Noviembre
    2025

En duelo celebrado el pasado miércoles en el Estadio BBVA, los Rayados del Monterrey vencieron por marcador de 2-0 a las ‘Águilas’ del América en la fase de cuartos de Final.

Los comandados por el español Domènec Torrent Font desde que fueron instaurados los torneos cortos nunca han perdido ante los del brasileño Andre Jardine en esta fase, donde dos triunfos por un empate es la cosecha conseguida.

Y será en punto de las 17:00 horas cuando el rectángulo verde del Estadio Ciudad de los Deportes el lugar en donde se defina quien avance a la antesala de la final.

En este escenario los ‘azulcremas’ vestirán de amarillo total para disputar su batalla ante los de la ‘Pandilla’ que lo harán con su indumentaria tradicional a rayas en azul y blanco; el arbitraje correrá a cargo del sinaloense César Arturo Ramos Palazuelos. 

Liguillas muy parejas

Cronológicamente y tomando en cuenta únicamente los duelos oficiales de Liga Mx, en Liguilla regios y capitalinos han tenido 15 enfrentamientos de Fase Final.

Los del Profe ‘Dom’ han cargado con el triunfo en cinco episodios y en cinco más empataron, mandaron anidar el balón en el marco contrario en 18 ocasiones y recibieron 17 tantos.

Esos 18 gritos de gol fueron provocados por el regiomontano Aldo De Nigris en cuatro ocasiones; seguido por el ‘histórico’ Rogelio Funes Mori con tres anotaciones; cierran la lista el colombiano Edwin Cardona y el chileno Humberto Suazo quienes dos veces perforaron la meta de los de Coapa.

