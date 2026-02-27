Podcast
Reporte Ciudadano
‘Uno, uno, uno…’, ¡los Rayados están de fiesta!

Este domingo, Monterrey cumple 40 años de haberse coronado por primera ocasión en Liga, tras tras vencer en la Final a Tampico Madero, en el Torneo México 1986

El Club de Futbol Monterrey Rayados está de fiesta… y es que este domingo 1 de marzo se cumplen 40 años de la conquista de su primer título de Liga, que llegó a la vitrina tras vencer en la Gran Final al Tampico Madero, en el Torneo México 1986.

El sábado 1 de marzo de 1986, en la cancha del Estadio Tecnológico, La Pandilla derrotó por 2-0 (3-2 en el marcador global) a la Jaiba Brava en el juego de Vuelta de la serie por el título, gracias a los goles de Reynaldo Güeldini (de penalti en el segundo tiempo) y Francisco Javier “El Abuelo” Cruz (en tiempo extra).

El juego de Ida, celebrado en el Estadio Tamaulipas el miércoles 26 de febrero de 1986, finalizó 2-1 en favor de los tamaulipecos.

Con ello comenzó la conquista de cetros ligueros para los albiazules, que en este momento registran un total de cinco: Torneo México 1986, Torneo Clausura 2003, Torneo Apertura 2009, Torneo Apertura 2010 y Torneo Apertura 2019.

 

WhatsApp Image 2026-02-27 at 1.48.42 AM.jpeg

WhatsApp Image 2026-02-27 at 1.48.44 AM.jpeg

WhatsApp Image 2026-02-27 at 1.48.47 AM.jpeg

WhatsApp Image 2026-02-27 at 1.48.49 AM.jpeg


