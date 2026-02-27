‘Uno, uno, uno…’, ¡los Rayados están de fiesta!

El Club de Futbol Monterrey Rayados está de fiesta… y es que este domingo 1 de marzo se cumplen 40 años de la conquista de su primer título de Liga, que llegó a la vitrina tras vencer en la Gran Final al Tampico Madero, en el Torneo México 1986.

El sábado 1 de marzo de 1986, en la cancha del Estadio Tecnológico, La Pandilla derrotó por 2-0 (3-2 en el marcador global) a la Jaiba Brava en el juego de Vuelta de la serie por el título, gracias a los goles de Reynaldo Güeldini (de penalti en el segundo tiempo) y Francisco Javier “El Abuelo” Cruz (en tiempo extra).

El juego de Ida, celebrado en el Estadio Tamaulipas el miércoles 26 de febrero de 1986, finalizó 2-1 en favor de los tamaulipecos.

Con ello comenzó la conquista de cetros ligueros para los albiazules, que en este momento registran un total de cinco: Torneo México 1986, Torneo Clausura 2003, Torneo Apertura 2009, Torneo Apertura 2010 y Torneo Apertura 2019.





