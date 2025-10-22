Cerrar X
Lamar Jackson vuelve a las practicas con Baltimore

El quarterback inicialmente no salió al campo con los otros dos mariscales y tras la practica salió con su casco puesto y realizó algunos lanzamientos

El quarterback de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson, estuvo en el campo de práctica este miércoles después de perderse dos juegos debido a una lesión en el tendón de la corva.

Jackson inicialmente no salió al campo con los otros dos quarterbacks de Baltimore, pero mientras la práctica aún estaba abierta a los reporteros, salió con su casco puesto y realizó algunos lanzamientos, recibiendo también abrazos de algunos compañeros de equipo.

Los Ravens, quienes marchan en la última posición de la División Norte de la AFC con un récord de 1-5, han mantenido la esperanza de que el regreso de Jackson pueda ayudar a salvar su temporada después de cuatro derrotas consecutivas.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en el dos veces MVP para ver qué progreso hace esta semana, con los Chicago Bears en la ciudad este domingo después de su semana de descanso.


