Escena

Anuncia Carlos Rivera nuevo álbum con sello mexicano

Carlos Rivera anunció su nuevo álbum ¡Vida México!, un homenaje a la cultura nacional que llegará el 5 de marzo, además prepara su histórico concierto en CDMX

  • 27
  • Febrero
    2026

El cantante Carlos Rivera reveló el lanzamiento de su nuevo álbum ¡Vida México!, un trabajo que apuesta por resaltar la identidad cultural del país y que estará disponible en plataformas digitales a partir del 5 de marzo.

El anuncio llegó acompañado de la presentación oficial de la portada y un mensaje directo a sus seguidores, en el que el intérprete expresó la emoción que le genera esta etapa musical.

Un homenaje a las raíces

Rivera explicó que el disco nace como una extensión de su EP previo, pero con una propuesta más amplia. El material incluirá temas inéditos y colaboraciones que buscan profundizar en sonidos tradicionales y contemporáneos ligados a la cultura mexicana.

“El álbum es un homenaje a nuestra cultura”, compartió el artista, quien invitó a su público a realizar el pre-guardado y sumarse a la cuenta regresiva en Spotify.

El lanzamiento coincide con uno de los anuncios más relevantes en la trayectoria del cantante: su primera presentación como figura principal en la Ciudad de México que marcará un paso importante en su carrera en vivo.

Cabe señalar que dicho concierto forma parte de una etapa de consolidación para Rivera, que en los últimos años ha combinado giras, teatro musical y nuevos proyectos discográficos.

Un proyecto con espíritu festivo

Fiel a su cercanía con el público, el cantante cerró el anuncio con un mensaje que refleja el tono del disco: una invitación a celebrar la música, la cultura y la identidad nacional.


