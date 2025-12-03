Cerrar X
Lanzan portada del álbum de la Copa del Mundo 2026

Panini presentó la portada especial del álbum del Mundial 2026 dedicada a Estados Unidos y Canadá. México tendrá su propia versión en los próximos meses

A pocos días del sorteo final del Mundial 2026, Panini America presentó una portada especial del álbum oficial dedicada a Estados Unidos y Canadá, marcando el arranque de la preventa y la antesala al evento futbolístico más grande jamás organizado.

La colección de este año será la más extensa que la editorial haya impreso, impulsada por la participación récord de 48 selecciones en el torneo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

Un homenaje regional y una tradición global

La portada fue revelada en un evento en EUA y rinde homenaje a los dos países anfitriones con un diseño vibrante que mezcla los colores oficiales de la Copa Mundial 2026, el emblemático trofeo y la clásica chilena de Carlo Parola, sello distintivo de Panini desde 1965.

Para la FIFA, esta nueva edición mantiene viva una tradición de más de medio siglo.

“El álbum de Panini une a generaciones y es símbolo de la emoción que rodea a la Copa del Mundo”, destacó Romy Gai, director de la División Comercial del organismo.

México tendrá su propia portada, pero habrá que esperar

Panini confirmó que en los próximos meses publicará la portada mundial y una versión exclusiva para México, dirigida especialmente a los coleccionistas del país.

Cabe destacar que será la primera vez que Panini dedica portadas específicas a las regiones anfitrionas del torneo.

Un anticipo del ambiente mundialista

Por su parte, Mark Warsop, director general de Panini America, señaló que esta portada es “el primer paso de un proyecto mucho más amplio” que incluirá cromos, cartas intercambiables y contenidos especiales rumbo al Mundial.

Dicha presentación tuvo lugar en Nueva York-Nueva Jersey, ciudad sede de la final del torneo en julio de 2026, donde Panini aprovechó para abrir oficialmente el camino hacia una de las colecciones más esperadas por aficionados y coleccionistas en todo el mundo.

 


