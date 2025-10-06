LeBron James tomará 'la decisión de todas las decisiones'

El basquetbolista estrellas de Los Ángeles Lakers, LeBron James, anunció que tomará "la decisión de todas las decisiones".

A través de redes sociales, el deportista publicó un video en el que se ve caminando hacia una silla para sentarse frente a un periodista que se encuentra enmedio de una cancha. Después se muestra un mensaje en el que se observa "The second decision. Coming soon".

Esta publicación le hace un guiño a su primera "gran decisión", la cual tomó en el año 2010 donde anunció su fichaje por los Miami Heat.

El cuádruple campeón de la NBA, se prepara para arrancar la temporada número 23 de su carrera en la liga de baloncesto estadounidense.

Este anuncio publicado por el "King" alimentó los rumores sobre su futuro, por lo que muchos especulan su posible retiro de la duela.

Comentarios