Lenny Wilkens, leyenda de la NBA, muere a los 88 años

Lenny Wilkens, un tres veces miembro del Salón de la Fama del Baloncesto que fue consagrado tanto como jugador como entrenador, falleció, informó su familia el domingo. Tenía 88 años.

La familia dijo que Wilkens estaba rodeado de sus seres queridos cuando murió y no reveló de inmediato la causa del deceso.

Wilkens fue uno de los mejores bases de su época, quien luego llevó su estilo calmado y astuto a la línea lateral, primero como jugador-entrenador y luego evolucionando hasta convertirse en uno de los grandes entrenadores del juego.

Dirigió 2,487 partidos en la NBA, lo que sigue siendo un récord. Se convirtió en miembro del Salón de la Fama como jugador, como entrenador y nuevamente como parte del equipo olímpico de Estados Unidos de 1992, en el que fue asistente. Wilkens llevó a los estadounidenses al oro en los Juegos de Atlanta también en 1996.

“Lenny Wilkens representó lo mejor de la NBA, como jugador del Salón de la Fama, entrenador del Salón de la Fama y uno de los embajadores más respetados del juego. Tanto es así que, hace cuatro años, Lenny recibió la distinción única de ser nombrado uno de los 75 mejores jugadores de la liga y uno de los 15 mejores entrenadores de todos los tiempos”, señaló el domingo el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Wilkens fue nueve veces All-Star como jugador, la primera persona en alcanzar las 1,000 victorias como entrenador de la NBA y la segunda en ser incluida en el Salón de la Fama del Baloncesto como jugador y entrenador. Dirigió a los SuperSonics de Seattle al título de la NBA en 1979 y permaneció como un ícono en esa ciudad por el resto de su vida, siendo a menudo considerado una especie de padrino del baloncesto en Seattle, que perdió a los Sonics ante Oklahoma City en 2008 y ha estado tratando de recuperar un equipo desde entonces.

Y lo hizo todo con gracia, algo de lo que estaba orgulloso.

“Los líderes no gritan ni vociferan”, dijo Wilkens a KOMO News de Seattle a principios de este año.

Wilkens, el Entrenador del Año de la NBA en 1994 con Atlanta, se retiró con 1,332 victorias como coach, un récord de la liga que luego fue superado por Don Nelson (quien se retiró con 1,335) y luego por Gregg Popovich (quien se retiró con 1,390).

Wilkens jugó 15 temporadas con los Hawks de San Luis, SuperSonics, Cavaliers de Cleveland y Trail Blazers de Portland. Fue All-Star cinco veces con San Luis, tres veces en Seattle y una vez con Cleveland en 1973 a los 35 años. Una estatua que representa su tiempo con los SuperSonics fue instalada fuera del Climate Pledge Arena en junio.

“Aún más impresionante que los logros de Lenny en el baloncesto, que incluyeron dos medallas de oro olímpicas y un campeonato de la NBA, fue su compromiso con el servicio, especialmente en su amada comunidad de Seattle, donde una estatua se erige en su honor. Influenció las vidas de innumerables jóvenes, así como de generaciones de jugadores y entrenadores que consideraban a Lenny no solo un gran compañero de equipo o entrenador, sino también un mentor extraordinario que lideró con integridad y verdadera clase”, añadió Silver.

Wilkens lideró la liga en asistencias en dos ocasiones, pero también fue un destacado anotador. Promedió cifras de dos dígitos en anotación en cada temporada de su carrera, excepto en la última en 1974-75 con los Trail Blazers. Su mejor temporada como anotador fue la primera con los SuperSonics en 1968-69, cuando promedió 22.4 puntos, 8.2 asistencias y 6.2 rebotes.

Leonard Wilkens nació el 28 de octubre de 1937 en Nueva York. Su formación en baloncesto se dio en los parques de Brooklyn y en una potencia de la ciudad, entonces Boys High School, donde uno de sus compañeros de equipo fue la estrella de las Grandes Ligas de béisbol Tommy Davis. Luego se destacaría en Providence College y fue seleccionado por los Hawks como la sexta elección general en 1960.

Su currículum como jugador habría sido suficiente para considerar a Wilkens para el Salón de la Fama. Lo que logró como entrenador, tanto por su éxito como por su longevidad, cimentó su legado.

Innumerables otros honores también llegaron a su camino, incluyendo ser elegido para el Salón de la Fama de la FIBA, el Salón de la Fama Olímpico de Estados Unidos, el Salón de la Fama del Baloncesto Universitario, el Salón de la Fama de Providence y el Muro de Honor de los Cavaliers de Cleveland.

Sus paradas como entrenador incluyeron dos períodos en Seattle que sumaron 11 temporadas, dos temporadas en Portland, durante una de las cuales aún jugó y promedió 18 minutos por partido, siete temporadas tanto en Cleveland como en Atlanta, tres temporadas en Toronto y partes de dos años con los Knicks.

Wilkens también tiene el récord de más derrotas en la historia de la NBA como entrenador, con 1.155. Pero sus éxitos superaron los contratiempos. Guió a los SuperSonics a su único campeonato con una victoria sobre los entonces Bullets de Washington, un año después de perder ante ellos en las Finales.

Wilkens se colocó en el primer lugar de la lista de victorias el 6 de enero de 1995, mientras entrenaba a los Hawks. Su victoria número 939 superó el récord de Red Auerbach. A partir de ahí, se convirtió en el primer entrenador en alcanzar las 1,000 victorias en su carrera, una marca que desde entonces ha sido igualada por otros nueve.

La posibilidad de jugar y entrenar al mismo tiempo se planteó antes de la temporada de 1969 cuando Wilkens estaba en la casa del gerente general de los SuperSonics, Dick Vertlieb, y jugaba una partida de billar de manera relajada.

“Pensé que estaba loco”, recordó Wilkens. “Seguí posponiéndolo, pero él fue persistente. Finalmente, estábamos tan cerca del campamento de entrenamiento que dije: 'Qué demonios, lo intentaré'”.

A partir de ahí, se enamoró cada vez más del entrenamiento.

Seattle perdía ante los Royals de Cincinnati por cuatro puntos con unos pocos segundos restantes cuando Wilkens organizó una jugada que resultó en una clavada. Luego, ordenó a sus jugadores presionar ya que los Royals no tenían tiempos muertos. Los Sonics robaron el pase de saque, anotaron nuevamente para empatar el juego y ganaron en tiempo extra.

“Yo estaba como, '¡Guau!'”, dijo Wilkens. “Acababa de hacer algo como entrenador que nos ayudó a ganar, no como jugador”.

Después de que su carrera como entrenador terminó en 2005, Wilkens regresó al área de Seattle, donde vivió cada temporada baja. Wilkens dirigió su fundación durante décadas, siendo su principal benefactor la Clínica Infantil Odessa Brown en el Distrito Central de Seattle.

También restauró un papel con los SuperSonics en 2006 como vicepresidente del equipo, pero dejó el puesto un año después cuando quedó claro que el nuevo propietario, Clay Bennett, quería trasladar al club fuera de Seattle.

Wilkens deja atrás a su esposa, Marilyn; sus hijos, Leesha, Randy y Jamee; y siete nietos.

