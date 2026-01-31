Podcast
Escena

Arrestan a Adán Bañuelos en Texas tras ruptura con Bella Hadid

El jinete Adán Bañuelos fue detenido por intoxicación pública en Texas, días después de confirmarse su separación de Bella Hadid

  • 31
  • Enero
    2026

El jinete profesional y entrenador de caballos Adán Bañuelos, de 36 años, fue arrestado en las primeras horas de este sábado 31 de enero de 2026 en el condado de Parker, Texas, por el delito de intoxicación pública, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses y mexicanos.

Según la información disponible, Bañuelos fue detenido poco después de la medianoche, fichado en la cárcel del condado y liberado horas más tarde tras pagar una fianza de 386 dólares.

Las autoridades no reportaron cargos adicionales ni personas lesionadas durante el incidente.

Coincide con ruptura con Bella Hadid

El arresto ocurrió días después de que se hiciera pública su ruptura con la supermodelo Bella Hadid, con quien mantuvo una relación de más de dos años.

La separación fue confirmada a finales de enero de 2026 por diversos medios de espectáculos, que señalaron que la decisión se dio en términos amistosos.

De acuerdo con fuentes cercanas a la expareja, la relación enfrentó tensión por sus estilos de vida contrastantes: Hadid, con una carrera internacional en la moda y constantes viajes, y Bañuelos, enfocado en el mundo ecuestre y las competencias en Texas.

También se reportó que la relación atravesó periodos intermitentes y que ambos compartían inversiones en caballos de alto valor, lo que complicó la separación.

Reacciones y especulación en redes

En redes sociales, el arresto generó memes y comentarios que vinculan el incidente con la ruptura sentimental. Sin embargo, no existe confirmación oficial de que ambos hechos estén relacionados, más allá de su cercanía temporal.

Adán Bañuelos es una figura reconocida en el cutting horse, disciplina ecuestre en la que ha sido campeón y miembro del Salón de la Fama de la National Cutting Horse Association a una edad temprana.

Proviene de una familia con larga tradición en este deporte.

Hasta el momento, ni Bañuelos ni Bella Hadid han emitido declaraciones públicas sobre el arresto o sobre su separación.

 


