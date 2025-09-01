Liverpool ficha a Isak por $170 mdd; rompe récord en Inglaterra

Alexander Isak se convirtió en el jugador más caro en la historia del fútbol británico tras unirse este lunes al Liverpool por un monto reportado de $170 millones de dólares desde el Newcastle, poniendo fin a la mayor saga de la ventana de transferencias de verano.

El delantero sueco de 25 años finalmente cumplió su deseo después de revelar abiertamente su descontento con Newcastle en una explosiva publicación en redes sociales en la que afirmó que el club rompió promesas sobre un acuerdo que le permitía irse al Liverpool.

Mientras presionaba por el movimiento, Isak entrenó separado del equipo principal de Newcastle durante semanas y se perdió los primeros tres partidos de la Liga Premier de la temporada, incluido uno contra Liverpool.

Liverpool hizo una oferta reportada de $149 millones de dólares por Isak durante la pretemporada, pero se esperó antes de realizar una segunda oferta, finalmente exitosa, por el delantero, quien anotó 23 goles en la liga la temporada pasada para terminar segundo en la tabla de goleadores detrás de Mohamed Salah de Liverpool.

Esta última oferta fue aceptada por el Newcastle, después de que las conversaciones con Isak la semana pasada fracasaran, en un intento de último momento por retenerlo en el club controlado por Arabia Saudí.

La transferencia fue finalmente anunciada unas horas después del cierre oficial de la ventana de verano e Isak dijo que se sentía "increíble" unirse a Liverpool en lo que el equipo dijo que era un "contrato a largo plazo".

"Ha sido un largo viaje para llegar aquí", dijo. "Pero estoy superfeliz de ser parte de este equipo, de este club y de todo lo que representa. Es algo de lo que estoy orgulloso y realmente lo espero con ansias.

En un escueto comunicado de 37 palabras anunciando la salida de Isak, Newcastle confirmó que recibió una tarifa récord británica, que supera los $156 millones de dólares pagados por el Liverpool por Florian Wirtz en julio.

Isak se convierte en el cuarto jugador más caro de todos los tiempos después de Neymar (se unió al Paris Saint-Germain por $262 millones de dólares en 2017), Kylian Mbappé (se unió al PSG por $216 millones de dólares en 2018) y Philippe Coutinho (se unió al Barcelona en un acuerdo por $192 millones de dólares en 2018).

Disputa pública con Newcastle

Isak —nacido en Estocolmo de padres de la pequeña nación del este de África, Eritrea— se unió a Newcastle desde la Real Sociedad en 2022 y se estableció como uno de los mejores y más buscados delanteros del mundo.

Sin embargo, informó a Newcastle sobre su deseo de explorar sus opciones fuera de St. James’ Park al final de la temporada pasada, diciendo en su publicación en Instagram que se rompieron promesas y que "la confianza se ha perdido" con el club.

En una disputa que se hizo pública, Newcastle emitió un comunicado negando haber hecho un compromiso para vender a Isak y dijo que la primera oferta del Liverpool no fue lo suficientemente grande. El club del noreste se encontró en una posición difícil, enfrentado a un jugador descontento esencialmente en huelga.

Gasto de Liverpool: En cuanto a Liverpool, están en una increíble racha de gastos de verano de $570 millones de dólares tras igualar el récord de títulos de la liga inglesa la temporada pasada. Entre los otros que se unieron están el alemán Florian Wirtz, el joven delantero francés Hugo Ekitike y los laterales Jeremie Frimpong y Milos Kerkez.

El desembolso ha sido compensado por la venta de jugadores como Luis Díaz, Darwin Núñez y Jarell Quansah.

