Llega la última semana de fase regular en la NFL 2022

¿Qué equipos alcanzarán los últimos boletos para los Play offs en la National Football League de Estados Unidos?

Estamos ya en la ultima semana de la temporada regular en la NFL y aun hay boletos a Playoff disponibles en ambas conferencias, vamos a ver el panorama de cada una de ellas antes de pasar a nuestros Picks.

-CONFERENCIA AMERICANA-

CAMPEONES DIVISIONALES

1. Oeste: Kansa City Chiefs 13-3 *Ya aseguro su división y boleto a Playoffs

2. Este: Buffalo Bills 12-3 *Ya aseguro su división y boleto a Playoffs

3. Norte: Cincinati Bengals 11-4 *Boleto a Playoffs asegurado

4. Sur: Jacksonville Jaguars 8-8 **Si gana, estará dentro

COMODINES

5. Los Angeles Chargers 10-6 *Boleto a Playoffs asegurado

6. Baltimore Ravens 10-5 *Boleto a Playoffs asegurado

7. New England Patriots 8-8 **Si gana, estará dentro

AUN EN LA PELEA

• Dolphins y Steelers, ambos con record de 8-8, aún tienen posibilidades de calificar, pero para que eso pase, primeramente necesitan que Patriots pierda, ganar sus respectivos encuentros y algunas otras combinaciones de resultados.

• El ganador del juego Titans vs Jaguars, gana su división y por lo tanto está dentro de los Playoff.

• Debido al lamentable incidente sufrido por el jugador de Bills Damar Hamlin, el juego de la semana 17 entre Bills y Bengals ha sido suspendido, por lo que ambos equipos tienen un juego menos, la NFL no ha informado que va a pasar con dicho encuentro, por lo pronto, deseamos de todo corazón pronta recuperación para Damar Hamlin y fortaleza para su familia en estos momentos tan difíciles y en cuanto tengamos más información sobre el juego pendiente, se los haremos saber de inmediato



-CONFERENCIA NACIONAL-

CAMPEONES DIVISIONALES

1. Este: Philadelphia Eagles 13-3 *Boleto a Playoffs asegurado

2. Norte: Minnesota Vikings 12-4 *Ya aseguro su división y boleto a Playoffs

3. Oeste: San Francisco 49ers 12-4 *Ya aseguro su división y boleto a Playoffs

4. Sur: Tampa Bay Buccaneers 8-8 *Ya aseguro su división y boleto a Playoffs

COMODINES

5. Dallas Cowboys 11-4 *Boleto a Playoffs asegurado

6. New York Giants 9-6-1 *Boleto a Playoffs asegurado

7. Seattle Seahawks 8-8 **Si gana, estará dentro

AUN EN LA PELEA

Detroit Lions 8-8

Packers 8-8

• Lions y Packers se enfrentan en el juego de domingo por la noche, donde si Seattle pierde vs Rams, el que gane de ellos estara en Playoffs, si Seattle gana, ambos equipos estarán ya eliminados

Picks de Apuestas NFL Semana 1

NCAA Championship

Pick Principal: Georgia -12.5

Pick Adicional: Altas de 62.5

TCU Horned Frogst vs Georgia Bulldogs: Esta columna es totalmente de NFL, pero cada año me gusta dar mi Pick del campeonato Colegial, donde por cierto he acertado 5 de los últimos 6 Picks

En esta ocasión, los actuales campeones de la NCAA, Georgia, tuvieron un apretado triunfo 42-41 vs Ohio State en la semifinal, por su parte TCU derroto sorpresivamente 51-45 a la Universidad de Michigan para llegar a la final, veo a un equipo de Georgia muy superior en todas sus líneas por lo que creo que sacaran la línea de -12.5 sin mucho problema, también veo a Georgia anotando mas de 40 puntos, mi duda es di TCU podrá anotar al menos 24 para sacar la línea, yo creo que si, pero les pongo el Pick como adicional por si lo quieren tomar, veo un marcador de 45 a 24 favor Bulldogs en esta final

Pick de la Semana: Titans +6

Tennessee Titans at Jacksonville Jaguars : Esta semana es muy difícil de predecir, porque muchos equipos que ya están calificados o que no están peleando por nada, descansaran a sus titulares, ya sea desde el inicio del encuentro o en cierto punto del mismo, por eso vamos a enfocarnos en encuentros donde haya algo en juego, como este caso, duelo divisional donde se decide quien entra a Playoffs y quien se va a su casa, les soy sincero, creo que ganara Jaguars, están en mejor momento y traen equipo completo, los Titans sin Tanehill se ve muy difícil que logren sacar la victoria, pero al ser un duelo divisional, con el boleto a Playoff en juego, no se la pondrán nada fácil a Jacksonville, será sin duda un juego muy cerrado y por eso me quedo con Titans y su +6 para apostarles

Pick Presentimiento: Rams +6.5

Seattle Seahawks vs LA Rams: Tambien juego divisional y también define un boleto a Playoffs, Rams ya no tiene nada que hacer mas que ser la piedrita en la zapato de Seattle que los elimine de Playoffs y créanme que darán todo por cerrar la temporada en nota alta y sacar la victoria, para un equipo en la posición de Seattle, siempre son muy difíciles estos encuentros ya que toda la presión la tienen ellos y su rival, no tiene ningún tipo de presión y si mucho deseo de dejarlos fuera, creo que el juego lo deberían ganar los Seahawks, pero será un juego parejo hasta el final por eso también me quedo con los puntos y voy Rams +6.5

Es todo por esta semana…

