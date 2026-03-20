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Deportes

Logra FIME un ‘jaque mate’ en torneo de ajedrez

Los Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica se lucen en el Torneo Intrauniversitario y sus alumnos suben al podio en diferentes categorías

  • 20
  • Marzo
    2026

Los alumnos de FIME se lucieron tras conquistar los sitios de honor en el Torneo Intrauniversitario de Ajedrez.

En una actuación inédita, FIME se subió a lo más alto del podio en las categorías estelares.

José Ángel Hernández Luna y Daniela Olea se llevaron el primer lugar en la categoría avanzados.

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Mientras que Teresa Covarrubias ganó el sitio de honor en la categoría de Novatos.

Juan José Acevedo, coach de los Osos, compartió el secreto del éxito para sus pupilos.

“Perseverancia, entrenamiento enfocado a puntos débiles personalizados, scouting para traernos talento nacional”, dijo Acevedo.

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“Aunque es un deporte individual, siempre hay que formar equipo. También el inculcarles que nuestro objetivo es el Campeonato más que competir, no sé si me explico, porque competir… cualquiera que se inscriba sin una preparación, pero para ser campeón debes prepararte más que el resto”, puntualizó.


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