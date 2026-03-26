Comité Olímpico veta atletas transgénero con nuevas políticas

El Comité Olímpico Internacional vetó este jueves a las mujeres transgénero de la categoría femenil, debido a que estará limitada solo para mujeres biológicas a partir del 2028.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry afirmó que la política fue estipulada por médicos expertos, quienes señalaron que no sería justo que se llevara a cabo la competencia por la diferencia genética.

"Por lo tanto, está absolutamente claro que no sería justo que los hombres biológicos compitieran en la categoría femenina. Además, en algunos deportes, simplemente no sería seguro."

Confirmarán selección de atletas con prueba genética

El COI declaró que la selección de las atletas se determinará a partir de una prueba del gen SRY (encargado de determinar el sexo) y que forma parte del cromosoma Y, debido a que este último desarrolla en el cuerpo humano las características propias del sexo masculino.

"El COI considera que la detección del gen SRY mediante muestras de saliva, hisopado bucal o sangre es poco invasiva en comparación con otros métodos posibles", afirmó.

Aseguró que aquellas atletas que den negativo a esta prueba, serán las clasificadas para cada una de las disciplinas.

"Las atletas que den negativo en la prueba del gen SRY cumplen de forma permanente con los criterios de elegibilidad de esta política para competir en la categoría femenina. A menos que haya motivos para creer que un resultado negativo sea erróneo, esta será una prueba que se realizará una sola vez en la vida."

Esta investigación se llevó a cabo por un grupo de especialistas, quienes fueron los encargados de revisar las últimas evidencias científicas realizadas, mismas que señalan que las mujeres transgénero contaban con una ventaja en el rendimiento de cualquiera de las disciplinas olímpicas.

También se llevó a cabo una consulta en línea a los atletas, donde, por medio de 1,100 respuestas, se señaló que se requerían reglas "claras y basadas en la ciencia" para hacer de esta competencia un evento justo.

"Los comentarios recibidos en la consulta con los atletas revelaron que, si bien existen matices en función del sexo, el género, la región y la situación del atleta (en activo o retirado), hubo un fuerte consenso en que la equidad y la seguridad en la categoría femenina requerían reglas de elegibilidad claras y basadas en la ciencia, y que proteger a la categoría femenina es una prioridad común."

Esta medida no se aplica a ningún programa deportivo de base o recreativo, y el COI afirmó que los resultados de las pruebas no se aplicarían retroactivamente.

"Todos los atletas deben ser tratados con dignidad y respeto, y solo necesitarán someterse a un examen médico una vez en su vida." apuntó la presidenta del COI.

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