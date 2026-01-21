Rayados obtiene una ejemplar victoria fuera de la cancha

Es cierto, Rayados en este momento liga dos victorias en la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX tras vencer de visita a Necaxa y Mazatlán, pero este miércoles tuvo otra victoria… aunque fue afuera del terreno de juego.

Y es que el Club de Futbol Monterrey realizó una visita de voluntarios a “Despierta, Cuestiona y Actúa”, organización beneficiada por “Puntos con Causa” de este certamen del campeonato mexicano.

En el evento estuvo presente el portero titular de La Pandilla, Luis “El Mochis” Cárdenas, quien amablemente convivió con alumnos de la Escuela Profesor Zeferino Castillo Rivero, en la colonia San Ángel, en la Sultana del Norte.

La actividad consistió en una convivencia con los estudiantes del programa “Ciudadanitos”, en las que mediante juego se reforzaron conceptos como trabajo en equipo, participación ciudadana y paciencia, entre otros.

“Puntos con Causa” es el programa en el cual, junto a “Dibujando un Mañana” y Carls Jr. benefician a una organización distinta, enfocada en mejorar la calidad de vida de la niñez en Nuevo León.

“Es algo muy padre, muy bonito que estas instituciones se unan en estos proyectos que son tan importantes para la niñez, para el futuro de todos los jóvenes, y de nuestro lado, agradecido por la invitación, como le comentaba a la gente del club, siempre que se me necesite, yo agradecido por la confianza, y qué mejor que venir a aportar mi granito de arena y pasarla bien un ratito aquí con los chavos y con los jóvenes, y que ellos también vean que si es esfuerzan el día a día, si trabajan y son disciplinados algún día pueden lograr lo que ellos quieran ser”, dijo el guardameta mexicano de los albiazules. “Es una actividad que beneficia a todos: al equipo, a operativo y a jugadores, a los niños que estamos beneficiando; los niños están todos felices, ojalá que se pueda repetir pronto”, comentó Lucía Toca, gerente de zona norte de “Dibujando un mañana”.

Foto y videos: Jared Villarreal

