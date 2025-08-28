Los siete goles olímpicos en la historia de Rayados

En el duelo entre Monterrey contra Necaxa celebrado el pasado sábado en el “Gigante de acero” se suscitó una acción a los 21’ minutos de tiempo corrido, tras el cobro de un tiro de esquina el español Sergio Canales Madrazo consumaba una anotación de los denominados “goles olímpicos”.

Pero… ¿Por qué se le llama así a ese tipo de goles? Fue en el año de 1924 cuando el jugador argentino Cesáreo Onzari perforaba la red enemiga tras el cobro de un tiro de esquina al vigente campeón olímpico, que en ese entonces era Uruguay. A partir de ese momento, el gol pasó a conocerse a través del tiempo como "Gol Olímpico".

Algo nada nuevo para los de la “Pandilla” del Cerro de la Silla en sus ochenta años de existencia, ya que anteriormente y previo al duelo entre regios e hidrocálidos, se habían cantado en la tribuna en seis ocasiones este tipo de anotaciones, para su beneplácito.

Los 'goles olìmpicos' de Rayados

El primero de ellos fue el 8 de febrero de 1986 por conducto del brasileño Reinaldo Güeldini, en el duelo entre Rayados y Pumas celebrado en el Estadio Tecnológico del Torneo México 1986, corría el minuto 84’ cuando el carioca sacó un fogonazo cerrado de pierna derecha, que dejó sin oportunidad al arquero Jorge Espinoza.

El 20 de noviembre de 1987 el también brasileño Julio dos Santos Angelo, a quien apodaban cariñosamente como “Peu”, consumó la hazaña de anotar a los 44’ de tiempo corrido en el Estadio Azulgrana y de la misma forma en la Temporada 1987-1988 ante los “Potros de hierro” del Atlante.

Por tercera ocasión y siendo el Torneo 1989-1990 cuando la “Pandilla” del Monterrey celebró un “Gol olímpico” a su favor, en esta ocasión lo anotó a los 55’ de tiempo corrido Mario Díaz, en su batalla en donde vencieron 2-0 a los Correcaminos de la UAT en el Estadio Tecnológico; la justa se llevó a cabo un 30 de septiembre de 1989.

El futbolista oriundo de Tepic, Nayarit; de nombre Marcelino Bernal anotó el cuarto tanto olímpico en la historia de los albiazules. El gol lo anotó a los “Tiburones rojos” del Veracruz en el Torneo de Invierno 1997, teniendo como escenario el Estadio Luis “Pirata” Fuente y cuando el cronómetro marcaba los 12’ minutos de tiempo corrido, siendo el resultado final 2-1 en favor de los Rayados.

No hay quinto malo refiere un dicho, siendo el argentino Leandro Gracián quien anotase a los 70’ minutos a los Jaguares de Chiapas, quien tenía resguardando su marco al cancerbero Omar “Gato” Ortiz. El encuentro fue en el Estadio Tecnológico un 21 de abril de 2007, El marcador final favoreció a los del Monterrey 2-0, con doblete del argentino.

Maximiliano Meza en el Clausura 2019 perforó de forma olímpica la cabaña de los Lobos BUAP, corría el minuto 24’ cuando levantó con su tanto al graderío del “Gigante de acero”. Esa tarde los entonces dirigidos por el uruguayo Diego Alonso se impuso 4-0 a su similar poblano, un 9 de Febrero de 2019.

El séptimo fue obra de el cántabro Sergio Canales, quien, se perfiló para cobrar un tiro de esquina por la punta derecha en relación con su ataque, lo ejecuta de pierna izquierda y el balón realiza una comba en primer palo, que termina por incrustarse en la portería de los ‘hidrorayos’. La contienda fue para Rayados por marcador de 3-0.





