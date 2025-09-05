Cerrar X
Luis Enrique será sometido a cirugía tras caer de bicicleta

Director técnico de equipo francés sufre accidente mientras realizaba actividad física. Será el club quien brinde mayores informes sobre su estado de salud

El director técnico del PSG, Luis Enrique Martínez, será sometido a cirugía luego de sufrir un accidente mientras montaba en bicicleta. 

El ex dirigente del Barcelona y de la selección española fue atendido por los servicios de emergencia.

Recordemos que el equipo francés tiene un partido contra el Lens pactado para el domingo 14 de septiembre, mientras que el miércoles 17 debitará en la máxima competición europea de clubes contra el Atalanta italiano.

A través de redes sociales, el PSG informó sobre lo sucedido con el director técnico.

Tras su retirada de los terrenos de juego, en 2004, el exfutbolista del Sporting de Gijón, se convirtió en un auténtico aficionado al ciclismo, participando en pruebas internacionales de bicicleta de montaña.


