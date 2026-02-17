Podcast
santos_laguna_sin_dt_francisco_rdz_e4147533be
Deportes

Santos Laguna despide a su director técnico Francisco Rodríguez

Santos Laguna destituyó a Francisco Rodríguez tras sumar un punto de 18 en el Clausura 2026. La directiva tomó la decisión después de la derrota ante Mazatlán

  • 17
  • Febrero
    2026

Santos Laguna anunció este martes la destitución del entrenador Francisco Rodríguez, luego del desastroso arranque en el torneo Clausura 2026, donde el equipo apenas rescató un punto en seis jornadas.

La derrota en casa frente a Mazatlán FC fue el detonante. El partido, disputado en el Estadio TSM Corona, evidenció nuevamente la fragilidad del equipo, que se encuentra en el fondo de la tabla y sin reacción futbolística.

La directiva pone fin al proceso

El presidente del club, Aleco Irarragorri, confirmó la decisión y reconoció que los resultados no estuvieron a la altura de las expectativas.

La directiva optó por cortar el proceso antes de que el torneo se les escapara por completo.

Cabe recordar que Rodríguez había llegado para el Apertura 2025 con la misión de reconstruir al equipo, sin embargo su gestión nunca logró consolidarse. 

En su primer torneo, los Guerreros sumaron 20 puntos y quedaron fuera de la fase final. Para el Clausura 2026, el panorama fue peor.

Números que sentenciaron su salida

Durante su etapa, el técnico dirigió 24 partidos oficiales entre la Liga BBVA MX y la Leagues Cup, con saldo de seis victorias, tres empates y 15 derrotas.

El equipo también sufrió goleadas dolorosas ante Pumas UNAM y Tigres UANL, que dejaron en evidencia los problemas defensivos.

La falta de resultados y el mal funcionamiento colectivo terminaron por agotar la paciencia de la dirigencia y la afición.

Omar Tapia asume el mando de forma interina

Tras la salida del entrenador español, el club designó a Omar Tapia como técnico interino. Su primera tarea será estabilizar al equipo y buscar una reacción inmediata en las próximas jornadas.


