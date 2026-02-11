Checo Pérez termina en la posición 14 en test de F1 en Baréin

Sergio “Checo” Pérez finalizó en la posición 14 durante el primer día de pruebas de pretemporada 2026 de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin, marcando así el debut oficial del equipo Cadillac en la máxima categoría.

El piloto mexicano completó 58 vueltas en el turno vespertino y registró un mejor tiempo de 1:38.828, a poco más de cuatro segundos del líder de la jornada.

Más allá del resultado en la tabla, el balance fue positivo para la escudería estadounidense, que no presentó fallos mecánicos ni interrupciones relevantes.

Kilometraje y fiabilidad, la prioridad

Cadillac centró su programa en chequeos de sistemas, correlación de datos aerodinámicos y evaluación de distintos compuestos de Pirelli.

El monoplaza, impulsado por unidad de potencia Ferrari, respondió dentro de los parámetros previstos por el equipo.

Valtteri Bottas, quien compartió el auto con Pérez y rodó por la mañana, terminó en el lugar 16. En conjunto, la escudería acumuló alrededor de 107 vueltas, una cifra alentadora para un proyecto que inicia desde cero bajo el nuevo reglamento 2026.

La temporada 2026 introduce cambios significativos, como una mayor participación eléctrica en la unidad de potencia y ajustes aerodinámicos que modifican el comportamiento del auto.

Según explicó Bottas, la variabilidad en la entrega de energía ha provocado ajustes en los puntos de frenada, lo que generó errores en zonas como la Curva 10 durante la jornada.

Pérez adoptó un enfoque metódico, enfocado en entender el balance del coche y aportar retroalimentación técnica para acelerar el desarrollo del equipo.

Norris lidera la jornada

El mejor tiempo del día fue para Lando Norris (McLaren) con 1:34.669, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari).

Aunque el puesto número 14 no refleja competitividad inmediata, en esta fase inicial el objetivo principal es acumular datos y garantizar fiabilidad. Para Cadillac, el primer día cumplió con esa meta.

Comentarios