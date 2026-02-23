Podcast
Marcelo Gallardo anuncia su salida de River Plate

'El Muñeco' anunció que desde este jueves dejará al Millonario tras el juego ante Banfield en el Monumental por la Jornada 7 del Apertura 2026

  • 23
  • Febrero
    2026

Marcelo Gallardo anunció que desde este jueves dejará de ser el entrenador de River Plate, cuando su equipo se mida en el Monumental a Banfield por la séptima jornada del torneo Apertura argentino.

Con esto, "El Muñeco" pondrá fin así a su segundo ciclo al frente del club Millonario, en el que no ganó títulos y en el que acumuló 13 derrotas en los últimos 20 partidos.

La decisión fue comunicada este lunes tras la práctica del equipo a través de un video que River Plate compartió en sus redes sociales.

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido", dijo Gallardo en su mensaje.

Esta noticia se suma a una de las peores rachas del club, pues desde enero, el club ha disputado nueve juegos entre amistosos, liga y copa, y solo ha podido ganar en dos ocasiones.

Posibles candidatos para suplirlo

Según la palabra de Javier Gil Navarro en SportsCenter Night, hay dos nombres que "gustan" en la dirigencia y que podrían entrar como posibilidad.

Uno es el de Santiago Solari, que actualmente es director de fútbol en Real Madrid y quien ya tuvo experiencia dirigiendo al primer equipo del Merengue durante una temporada. También tuvo un paso por México, donde dirigió a América.

Sin embargo, Navarro afirmó que sacarlo de España será difícil, pero es uno de los nombres que estaría manejando la directiva millonaria.

El otro nombre sería Eduardo Coudet, quien actualmente vive momentos complicados en España con Alavés, pues es el lugar 14 de la liga y se encuentra a tres puntos del último puesto de descenso directo.

Aunque la directiva estaría interesada en Solari y Coudet, el principal nombre que considera River es el de Hernán Crespo, quien actualmente dirige en Sao Paulo.


