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Tamaulipas

Incendio devora decenas de hectáreas en Altiplano Tamaulipeco

Autoridades cuentan con una proyección de más de 7,000 incendios a nivel nacional, intensificados por altas temperaturas y acumulación de combustible

  • 16
  • Marzo
    2026

Un nuevo incendio forestal se desata en Bustamante, Tamaulipas desde el 7 de marzo, afectando decenas de hectáreas de vegetación y poniendo en alerta a las autoridades y comunidades cercanas.

Protección Civil del Estado realizó este domingo por la tarde un sobrevuelo en helicóptero en el ejido Joya de Herrera de este municipio, para evaluar la situación y combatir el fuego.

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Este es el tercer incendio de considerables dimensiones en la región en apenas unos días, después de los registrados en Jaumave y Miquihuana.

Acumulan más de 1,200 incendios forestales durante 2026

La temporada de incendios forestales 2026 en México ha comenzado con fuerza, con 1,238 incendios y más de 57,576 hectáreas afectadas al 5 de marzo.

Las autoridades anticipan un año intenso, con una proyección de más de 7,000 incendios a nivel nacional, intensificados por altas temperaturas y acumulación de combustible forestal.

Los meses de marzo, abril y mayo se consideran los más peligrosos por las altas temperaturas y vientos.

Se recomienda a la población evitar el uso de fuego en áreas forestales y reportar emergencias al 911.

Hasta el momento, Tamaulipas no figura a nivel nacional en número de incendios o superficie afectada, a pesar de la sequía y condiciones del fenómeno de La Niña, un efecto causado por el calentamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico.


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